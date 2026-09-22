Son Mühür/Hüseyin Demir Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Hentbol Erkekler Süper Lig’e adını yazdıran Göztepe Spor Kulübü, çeyrek asırdır hentbol faaliyetlerine devam ediyor. İzmir temsilcisinin başantrenörü Gonca Nahçıvanlı ile sarı-kırmızılıların; uzun vadedeki hedeflerini konuştuk. Deneyimli antrenör spordaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair önemli mesajlar iletti. Süper Lig’deki ikinci kadın antrenör unvanını taşıyan Gonca Nahçıvanlı, “Sahada belirleyici olması gereken şeyin cinsiyet değil; bilgi, emek, deneyim, iletişim ve başarı olduğuna inanıyorum” dedi.

“Çok değerli ve gurur verici”

Erkek takımında şampiyon olmanın çok değerli ve gurur verici olduğunu belirten Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Gonca Nahçıvanlı, “ Öncelikle yaptığım işin böyle bir anlam taşıması benim için çok değerli ve gurur verici. Oyunculuk kariyerimde edindiğim tecrübeleri antrenörlükte farklı bir bakış açısıyla sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Erkek takımını şampiyon yapan kadın antrenör olmak elbette benim için önemli bir kilometre taşı ama bunu bir son nokta olarak görmüyorum” şeklinde konuştu.

“Birlikte güzel hikaye yazmak istiyoruz”

İzmir kulübüyle uzun vadede büyük hedeflere ulaşmak istediğini vurgulayan Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Gonca Nahçıvanlı, “Kariyerimde öncelikli hedefim, her sezon kendimi geliştiren, oyun anlayışını sürekli yenileyen ve çalıştığım takımlarda sürdürülebilir bir başarı kültürü oluşturabilen bir antrenör olmak. Bunun yanında genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamak ve onların kariyerlerinde önemli bir rol oynayabilmek de benim için çok kıymetli. Uzun vadede ise hem ulusal hem de uluslararası arenada daha büyük hedeflerin içerisinde yer almak istiyorum. Kendime hiçbir zaman ‘buraya kadar’ diye bir sınır koymadım. Çalışmaya, öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam ettiğim sürece hedeflerimin de büyüyeceğine inanıyorum. Şu an için ise bütün odağım takımımızın bu sezonki hedeflerine ulaşması ve birlikte güzel bir hikâye yazmak” diye konuştu.

“Kadınlara fırsat verilmeli”

Spordaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği için kadınlara önemli fırsat verilmesi gerektiğini söyleyen tecrübeli başantrenör Gonca Nahçıvanlı, “İlknur Kurtuluş’un ardından Süper Lig’de görev yapan ikinci kadın antrenör olmak benim için çok kıymetli. Bunun sadece kendi adıma değil, bu alanda kendine bir yer edinmek isteyen tüm kadınlar adına önemli olduğunu düşünüyorum. Sporda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hâlâ var olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bunun değişmesi için kadınların sadece sporcu olarak değil; antrenör, yönetici, hakem ve karar verici pozisyonlarda da daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Bunun için de kadınlara fırsat verilmesi ve yeteneklerini gösterebilecekleri alanların açılması çok önemli” ifadelerini kullandı.

"Sporda cinsiyet önemli değil"

Nahçıvanlı,” Ben hiçbir zaman ‘kadın antrenör olarak ne yapabilirim?’ diye düşünmek yerine, ‘iyi bir antrenör olarak takımıma ne katabilirim?’ diye bakıyorum. Çünkü sahada belirleyici olması gereken şeyin cinsiyet değil; bilgi, emek, deneyim, iletişim ve başarı olduğuna inanıyorum. Umarım benim ve İlknur hocanın attığı bu adımların devamı gelir ve ilerleyen yıllarda kadın antrenörlerin Süper Lig’de görev yapması artık haber değeri taşıyan bir durum olmaktan çıkar. Daha fazla kadının bu alanlarda kendini gösterebildiği, fırsat eşitliğinin olduğu bir spor ortamı hepimiz için çok daha değerli olacaktır” dedi.

“Göztepe hentbolda çeyrek asırlık geçmişe sahip”

İzmir temsilcisinin hentbolda çeyrek asırlık geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Gonca Nahçıvanlı, “Göztepe’nin hentbolda çeyrek asrı aşan bir geçmişe sahip olması bizim için çok önemli bir değer. Özellikle başkanımız Emre Artkıy ve Deniz Durmaz’ın da hentbolun içinden gelmeleri, bu branşın ihtiyaçlarını ve gelişimi açısından yapılması gerekenleri yakından bilmeleri bizim için büyük bir avantaj. Yapılan yatırımların da bu vizyonun önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Göztepe hak ettiği değere ulaşacak”

Deneyimli başantrenör Nahçıvanlı, “Kısa vadede öncelikli hedefimiz, Süper Lig’de kalıcı ve istikrarlı bir takım olmak, her maçta mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koymak ve sezon sonunda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak. Ancak bizim hedefimiz sadece bir sezonluk başarı değil. Orta ve uzun vadede Göztepe’yi Türk hentbolunda sürekli zirveye oynayan, altyapısından oyuncu yetiştiren ve oyuncuların gelişimine katkı sağlayan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Bunun yanında Avrupa kupalarında mücadele edebilecek, Göztepe’nin adına ve camiasına yakışır bir takım oluşturmak da önemli hedeflerimiz arasında. Bunun zaman ve sabır gerektirdiğinin farkındayız. Adım adım ilerleyerek, doğru bir yapı kurarak ve kulübümüzün bize sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek Göztepe hentbolunu hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz” diye konuştu.

“Bizler sahada, taraftarlarımız tribünde mücadele edecek”

Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Gonca Nahçıvanlı, “Göztepe camiasına ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hentbolun tribün desteğini ve o enerjiyi sahada hissetmek bizim için gerçekten çok değerli. Bu sezon da onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Biz sahada mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz, hiçbir maçta pes etmeyen ve Göztepe formasının hakkını vermeye çalışan bir takım olacağız. Elbette sezon içerisinde inişlerimiz, çıkışlarımız olabilir ama taraftarlarımızın bizim mücadelemizden ve takımımıza olan inancımızdan hiçbir zaman şüphe etmemesini istiyorum. Onlardan ricam, özellikle kendi sahamızda bizi yalnız bırakmamaları ve bu sezonu hep birlikte yaşamaları. Biz sahada, onlar tribünde aynı hedef için mücadele edeceğiz. Umarım sezon sonunda hep birlikte gurur duyacağımız, güzel anılar biriktirdiğimiz bir sezon geçiririz. Göztepe’nin ruhunu ve mücadele kültürünü sahaya yansıtacağımıza söz veriyoruz” diye sözlerini sonlandırdı.