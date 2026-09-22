Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı bu akşam parkede dev bir rekabete sahne olurken, mücadele saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu zemininde başlayacak. Başantrenörler Šarūnas Jasikevičius ve Dušan Alimpijević, yeni transferlerle güçlenen kadrolarını taktik savaşında karşı karşıya getirecek.

Parkede nefesler tutuldu. İstanbul'daki dev salonda iki takım da kupayı müzesine götürmek için ter dökecek.

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Fenerbahçe Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 22 Eylül 2026 Salı akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde özel stüdyo programı basketbolseverlerle buluşacak.

Takvim sıkışık, heyecan dorukta. Basketbolseverler televizyon ekranından veya tabii dijital platformu üzerinden maçı kesintisiz izleyebilecek.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maç takvimi ve salon detayları

Karşılaşma İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleşiyor. İki kulübün taraftarları kendilerine ayrılan tribün bloklarında takımlarını destekleyecek.

Bilgi Türü Karşılaşma Detayları Turnuva 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Karşılaşma Fenerbahçe - Beşiktaş Maç Tarihi 22 Eylül 2026 Salı Başlama Saati 20.00 Oynanacağı Salon Sinan Erdem Spor Salonu Yayın Kanalı TRT 1 (Şifresiz)

Hakem üçlüsü hava atışıyla birlikte mücadeleyi başlatacak. Salon kapıları taraftar girişleri için erkenden açılacak.

Dev derbide kupa geçmişi ve taktiksel rekabet

İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonunda tarihte ikinci kez rakip oluyor. Geçtiğimiz sezon 24 Eylül 2025 tarihinde yine aynı salonda oynanan nefes kesen finali sarı lacivertliler 85-83 kazanarak kupaya uzanmıştı. Fenerbahçe bu kupayı müzesine tam 8 kez götürdü.

Siyah beyazlı ekip ise tek şampiyonluğunu 2012 yılında elde etti. Alimpijević yönetimindeki Beşiktaş, agresif savunmasıyla rakibini durdurup ikinci kez zafer yaşamayı hedefliyor. Kupa bu gece sahibini bulacak.