Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 10 ilden 153 sporcunun katıldığı Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Türkiye Şampiyonası Ankara’da sona erdi. Organizasyona İzmirli sporcular damga vurdu. Ankara’da düzenlenen Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Türkiye Şampiyonası’nda Göztepe’nin milli sporcuları, 2 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

“Göztepeli sporcular damga vurdu”

Göztepeli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde Türkiye Şampiyonu oldu. Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde Türkiye Şampiyonu oldu. Mert Efe Kılıçer, yer aletinde Türkiye ikincisi, Mert Efe Kılıçer, kulplu beygir aletinde Türkiye ikincisi, Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde Türkiye ikincisi oldu.

“Ferhat Arıcan, geleceğin sporcularını yetiştiriyor”

Göztepeli sporcular, İzmir’in büyük gururu oldu. Olimpiyat sporcusu Ferhat Arıcan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle göz kamaştırırken 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarına hazırlanıyor. İzmirli Ferhat Arıcan, Göztepeli minik sporcuları spor okullarında yetiştiriyor. Geleceğin yeni sporcuları olimpiyat sporcusu Arıcan yönetiminde hazırlanıyor.

“Göztepe’den olimpik branşlara destek”

Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda yatırımlarını sürdürüyor. Olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz ile Onursal Başkan Mehmet Sepil, olimpik branşları güçlendirmek için faaliyetlerine devam ediyor. Yeni iş birliklerine ve sponsorluklara imza atan İzmir temsilcisi, 19 olimpik branşla gücüne güç katıyor. Sportif başarılarının yanında organizasyon ve yönetim kısmında örnek olan sarı-kırmızılılar, tesislerine kavuşmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Göztepe’nin milli sporcularıyla bir araya gelen Mehmet Sepil, sporculara başarılar diledi.