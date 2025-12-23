İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte etil alkol ve kaçak içki ticaretine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Halk sağlığını korumaya yönelik yürütülen çalışmalar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirildi.

9 ilçede eş zamanlı baskın

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapılırken, şüphelilerin faaliyetleri mercek altına alındı.

Yüklü miktarda sahte ve kaçak ürün ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda;

261 litre taklit etiketli etil alkol,

195 şişe kaçak içki,

2 bin 382 paket gümrük kaçağı sigara,

350 adet puro,

128 adet elektronik sigara cihazı,

1 ruhsatsız tabanca ve

60 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yüksek olduğu ve insan sağlığı açısından ciddi risk taşıdığı belirtildi.

Alkollü eğlence mekanları da denetlendi

Operasyonlar kapsamında yalnızca adres baskınlarıyla sınırlı kalınmadı. Kent genelinde faaliyet gösteren 22 alkollü eğlence mekanı da ekipler tarafından denetlenerek ruhsat, bandrol ve ürün içerikleri kontrol edildi.

22 şüpheliye adli işlem, 3 kişi tutuklandı

Denetimler ve operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli sürecin sürdüğü bildirildi.