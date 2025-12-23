Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 22 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. (31)’nin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında önemli bir istihbarat bilgisine ulaştı.

“Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve “nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından aranan hükümlünün belirlenen bir adrese geleceğinin tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Abluka altına alınan adreste yakalandı

Polis ekipleri söz konusu adres çevresinde güvenlik önlemleri alarak bölgeyi abluka altına aldı. Kurulan pusu sonucunda A.İ., herhangi bir direniş yaşanmadan yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, adli mercilere sevk edildi. Hakkındaki kesinleşmiş ceza nedeniyle doğrudan cezaevine gönderildi.

Gaziemir’de “zehir evine” baskın

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Yeşil Mahallesi’nde bir ikametin uyuşturucu satış noktası olarak kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası, K.G. isimli şüphelinin evine 22 Aralık tarihinde operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu, terazi ve nakit para ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda;

317 gram uyuşturucu,

Hassas terazi,

Uyuşturucu öğütme ve içme aparatları,

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, şüpheli K.G. gözaltına alındı.

Şüpheli adliyeye sevk edilecek

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.G.’nin, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.