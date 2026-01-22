Son Mühür / Seçil Ünlü- İzmir'de görülen dolandırıcılık davası akıllara durgunluk verdi. Hakkında yaralama suçundan dava açılan S.B., kendisini savunması için bir avukatla görüştü. Avukat kendisinden 15 bin lira talep etti. Durumunun iyi olmadığını söyleyen S.B., avukatla 5 bin liraya anlaştı.

Yapılan yargılama sonunda S.B. 6 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Hakkında verilen ceza kesinleşen S.B., cezaevine girmemek için bu kez hacı hocaya giderek çözüm aradı.

Görüştüğü bir hoca, 'Sana öyle bir şey yapacağım ki, seni polis göremeyecek" diyerek 10 bin lira istedi. Avukata param yok diyen S.B., üfürükçüye 10 bin lirayı peşin verdi.



Gözlerine perde indireceğim...



Akıllara durgunluk veren olayda üfürükçü, cezaevine girmemek için kendisinden yardım isteyen S.B.'ye, 'Gözlere perde indireceğim, seni ne polis ne de jandarma göremeyecek.14 Gün sokağa çıkmayacaksın, dualar ancak o zaman etkili olur" talimatları verdi.

Avukatına çok gördüğü paranın tam iki katı olan 10 bin lirayı bir çırpıda şarlatana veren S.B., üfürükçünün dediklerini yerine getirdi.



Asayiş şubenin karşısında...



Şarlatanın "14 gün sokağa çıkmayacaksın, dualar ancak o zaman etkili olur" talimatına harfiyen uyan firari S.B., üfürükçüye güven duygusuyla İzmir Bozyaka Asayiş Şube Müdürlüğü’nün tam karşısında bir daire kiraladı.

15’inci gün "Görünmez olduğuna" inanarak sokağa çıkan S.B., kapıda pusu atan polis ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Siz beni görüyor musunuz?

Gözaltına alınırken polislere şaşkınlık içinde, "Siz beni görüyor musunuz? Görmemeniz gerekir, hoca öyle dedi" diyerek emniyet güçlerini de hayrete düşürdü.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen S.B. parasını alarak kendisini dolandıran üfürükçüden şikayetçi oldu.

