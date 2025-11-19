Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir siyasetinde yerel hizmet tartışmaları devam ediyor. Çöp, su ve kentsel dönüşüm sorunları başta olmak üzere hizmetlerle ilgili yerel iktidar ve kent muhalefeti arasında sesler yükselirken yerelde yaşanan hizmet sıkıntılarının seçmen davranışı üzerinde etkilerini değerlendiren siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, dikkatleri çekecek açıklamalarda bulundu. Kentte ideolojik oy kullanımının güçlü olduğuna dikkati çeken Tosun, yerel hizmetlerde yaşanacak aksaklıkların bu tabloyu ne ölçüde değiştireceğinin belirsiz olduğunu söyledi. İzmir’in uzun süredir ideolojik tercihlerle oy veren bir seçmen yapısına sahip olduğunu hatırlatan Tosun, “İdeolojik oy vermenin sürdürülebilirliği, yerel hizmetlerin sınırlı ya da yetersiz kalması durumunda sorgulanmaya başlanır. Şu anda bu konuda kesin bir öngörüde bulunmak zor, ancak seçmen tercih yaparken hizmet performansını da hesaba katıyor. Siyasi partilerin kemik seçmenlerinde bu etki daha sınırlı” dedi.

“Yüzer-gezer oylar hizmet performansından etkilenebilir”

Yerel yönetim hizmetlerindeki memnuniyetin kararsız ya da parti sadakati düşük seçmen üzerinde daha etkili olduğunu ancak bunun yerel iktidar değişikliğini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda net bir veri olmadığının da altını çizen Prof. Dr. Tosun, “İdeoloji ve aileden gelen bir seçim hafızası güçlü. Seküler değerler ve siyasal kimlikler de devreye giriyor. Dolayısıyla hizmet memnuniyetsizliği en çok kararsız seçmeni etkiler ama büyük çaplı bir dönüşüm yaratması kolay değil” ifadelerini kullandı.

“Psikolojik bariyer var”

Muhalefetin bu süreçte seçmeni psikolojik olarak nasıl etkilemeye çalışacağının da önemli olduğunu belirten Tosun, “Hizmet sunumunda yetersizlik varsa bile seçmenin zihninde bir psikolojik bariyer oluşuyor. Bu bariyeri aşmak kolay değil. Keskin bir değişim beklenmemeli ancak yerel iktidarın da dikkatli olmasında fayda var” diye konuştu. Seçmenin hem geçmiş performansa baktığını hem de geleceğe ilişkin beklentilerini değerlendirdiğinin de altını çizen Prof. Dr. Tosun, “Geçmiş hizmetlerden memnun olmayan seçmenin geleceğe umutla oy vermesi pek mümkün görünmüyor” mesajı verdi.

“Antalya örneği İzmir’den farklıydı”

Tosun, geçmişte Antalya’da yaşanan yönetim değişikliğine atıf yaparak, İzmir’de benzer bir tablo oluşmasının şu an için zor göründüğünü belirtti. Sosyal medyada, “Ben koyu CHP’liyim ama bir dönem AK Parti yönetsin” şeklindeki paylaşımların arttığı yönündeki yorumlara değinen Tosun, bu söylemlerin çoğunlukla ideolojik seçmenlerden gelmediğini ifade etti. Tosun, “Antalya örneği, bu konuda İzmir’den çok farklı. Ben İzmir için kullanılan bu ifadelerle kitlelerin yaygın bir eğilim oluşturacağını sanmıyorum” diye konuştu.