Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin (CHS) Türkiye'yi sürüklediği çok boyutlu krizleri değerlendirerek, çözümün güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye dönüşte olduğunu belirtti. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, CHS'nin başlangıçta vaat ettiği hiçbir sözü yerine getirmediğini, aksine ülkeyi her alanda istikrarlı bir çöküşe sürüklediğini savundu.

Vaat edilenler gerçekleşmedi: "Sistem değişti, milletin derdi katlandı"

Milletvekili Kılıç, 16 Nisan 2017 referandumuyla geçilen yeni sistemin, hızlı karar alma, ekonomik uçuş ve istikrar getirme sözlerinin aksine, aradan geçen yaklaşık sekiz yılda tam tersi sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Kılıç'a göre bugün Türkiye'nin tablosu şu şekilde:

Ekonomi: Dış borcun faizine yetişilemiyor.

Yargı: Yargı partizanlaşmış durumda, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları tanınmıyor. Kuvvetler ayrılığı yerine 'kuvvetler yandaşlığı' hakim.

Sosyal Alan: Yeni doğan bebeği koruyamayan bir sağlık sistemi ve okuluna sabun koyamayan bir eğitim sistemi mevcut.

Toplumsal Sorunlar: Her gün öldürülen kadınlar, aç çocuklar, geleceğini yurt dışında arayan gençler, tarlasını ekemeyen çiftçiler, kirasını ödeyemeyen çalışanlar ve torununa harçlık veremeyen emekliler var.

Kılıç, tüm bu sorunlar yaşanırken, ülke yönetiminin "Meclis’ten, milletten, hukuktan ve vicdandan kopmuş" durumda olduğunu ifade etti.

Meclis'in rolü tartışması: "Milli iradenin gaspı"

CHP’li Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, Türkiye’nin demokratik işleyişini sekteye uğrattığını savundu. Meclis'in durumunu eleştiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin demokratik damarını kesmiştir. Bugün TBMM, anayasal yetkilerini kullanamayan, saraydan gelen metinleri onaylayan bir daireye dönüştürülmüştür. Kanunlar artık Meclis’te değil, sarayda yazılıp Meclis’e postalanmaktadır. Bu, milli iradenin gaspıdır ve Cumhuriyet’in kurucu ruhuna ihanettir."

Kılıç, Cumhuriyet'in, halkın iradesini tek bir kişiye teslim eden bir rejim değil, o iradeyi Meclis’te yaşatan bir halk egemenliği düzeni olduğunu vurguladı.

Parlamenter demokrasiye dönüş: Neden özlem değil, mecburiyet?

CHP'li vekil, ülkenin mevcut krizden çıkış yolunu güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş olarak işaret etti. Kılıç'a göre, bu dönüş sadece geçmişe duyulan bir özlem değil, Türkiye'nin geleceği için bir mecburiyettir.

Kılıç, parlamenter sistemin getireceklerini şöyle özetledi:

Hesap verebilir yönetim

Denetlenebilir iktidar

Özgür basın ve bağımsız yargı

Son olarak, "Güçlü Türkiye, güçlü Meclis’le mümkündür" diyen Kılıç, ülkenin şahsileşmiş ve keyfi yönetim anlayışından kurtarılıp yeniden hukukun üstünlüğü ve halk iradesi temellerine döndürülmesi gerektiğini belirterek, o Meclis'i yeniden var etme sözüyle açıklamasını tamamladı.