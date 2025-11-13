Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak amacıyla Karşıyaka Örnekköy Mahallesi’nde yeni bir mezarlık alanı oluşturdu. Örnekköy Mezarlığı’nın üst kısmındaki 70 dönümlük bölgede planlanan çalışma kapsamında 8 bin gömü kapasiteli 4 bin mezar hazırlandı.

Üç adadan oluşan Yeni Örnekköy Mezarlığı’nın birinci adasında çalışmalar tamamlandı. “Birinci derece akrabalar için” çift katlı hazırlanan lahit aile kabirleri satışa sunulmaya başladı. İkinci ve üçüncü adalarda ise çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı açıklandı.

“Türkiye’ye örnek olacak”

Örnekköy’de hizmete alınan yeni mezarlığın Türkiye’ye örnek olacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, aile kabri talebinin kentte uzun yıllardır devam ettiğini ifade etti.

Elitaş, şunları söyledi: “Yeni Örnekköy Mezarlığı’nda üç adada toplam 4 bin lahit mezar yer alıyor. Bu alanı zamanın koşullarına, iklim kriziyle uyumlu yapısına, çevre düzenine, güvenlik önlemlerine ve tek tip mezarlık anlayışına göre planladık. Kabir ziyaretine gelen yurttaşlarımız için dinlenme alanları ile cenaze sonrası taziyelerin kabul edileceği bölümler de bulunuyor.”

Aile kabri için başvuru süreci

Aile kabri edinmek isteyenlerin dilekçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na başvurması gerektiğini vurgulayan Elitaş, birinci adada binin üzerinde mezar bulunduğunu aktardı.

Elitaş, “Başvuru yapan yurttaşlarımız gerekli işlemlerin ardından aile kabirlerini alabiliyor. Burası Türkiye’ye öncü ve örnek bir kabristan olacak. İnsanlar artık yurt dışında gördükleri mezarlıkları değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı mezarlığı örnek gösterecek” dedi.

Mezarlık ihtiyacını karşılamak için yoğun çalışma

Kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak için yeni alanlar açmaya devam ettiklerini söyleyen Elitaş, çalışmaların gelecek yıllar için kalıcı çözüm ürettiğini belirtti: “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olmayı, defin işlemlerini kolayca tamamlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kent genelinde yaklaşık 10 yeni mezarlık alanını hizmete aldık. Bu çalışmalarla İzmir’in yaklaşık 50 yıllık mezarlık ihtiyacını karşılamış olacağız.”