Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Buca Belenbaşı’nda düzenlediği etkinlikte engelliler ve yakınlarını zeytin toplama, kurma ve piknik programında bir araya getirdi.

Engelli yurttaşlar için zeytin hasadı etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Buca Belenbaşı Mahallesi’nde engelliler ve yakınlarıyla birlikte zeytin toplama, zeytin kurma ve piknik etkinliği düzenledi. Renkli buluşmada katılımcılar, zeytin kurma yöntemlerini öğrendikten sonra kışlık zeytinlerini hazırladı.

Katılımcılara üretim deneyimi

İzmir’de yaşayan engelli yurttaşlar ve aileleri, belediyenin geleneksel zeytin hasadı etkinliğinde bir araya geldi. Buca Belenbaşı Mahallesi’nde yapılan etkinlik keyifli bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, uzman personel eşliğinde zeytin toplama sürecine dahil olarak üretim aşamalarını yakından deneyimledi. Gün boyunca düzenlenen sosyal etkinliklerle de eğlenceli vakit geçirildi.