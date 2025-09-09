İzmir’in Gaziemir ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dersini sıradışı bir mekanda gerçekleştirdi. Sarnıç’taki orman alanında gerçekleştirilen etkinlikte, yanan ve yangından etkilenmeyen alanların birleşim noktasında oluşturulan geçici “derslikte” öğrenciler, doğayla iç içe eğitim alma fırsatı buldu. Okul Müdürü Özgür Şenyüz, öğrencilerin bu deneyimi uzun yıllar unutamayacağını belirtti.

Orman yangınları ve meslekler öğrencilere tanıtıldı

Etkinlik kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları, öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele yöntemlerini anlattı. Aynı zamanda orman mühendisliği ve orman muhafaza memurluğu gibi meslekler de tanıtıldı.

Müdür Şenyüz, “Öğrencilerimiz, orman yangınlarının sebeplerini ilk ağızdan öğrenirken, meslekler hakkında da bilgi sahibi oldu. Sosyal bilgiler dersini ormanda işleyerek hem bilgilendik hem de doğayla etkileşim sağladık” dedi.

Öğrenciler 125 Akdeniz çamı tohumu ekti

Dersin ikinci bölümünde öğrenciler çevre temizliği yaptı ve yanan alanlara tohum dikti. Orman Koruma Muhafaza Memurları eşliğinde her öğrenciye birer Akdeniz çamı tohumu verildi ve öğrenciler, tohumları kendi elleriyle toprakla buluşturdu.

Şenyüz, “Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz adeta kendi okul ormanlarını oluşturdular. Alan, gelecekte de ziyaret edilerek ağaçların büyümesini gözlemleme fırsatı sunacak” ifadelerini kullandı.

Doğa sevgisi sadece dersle sınırlı kalmadı

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, doğa sevgisinin yalnızca bir ders konusu değil, yaşamın bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Atilla, “Öğrencilerimizin orman ve çevre bilinci kazanması, doğaya değer vermeyi eylemle öğrenmeleri açısından önemli. Yeni eğitim yılına ormanın huzurunda başlamamız, hem öğrencilerimize hem de eğitim kadrosuna enerji ve umut verdi” dedi.

Etkinlik, öğrencilerin ormanda oyun oynayarak ve doğayla etkileşimde bulunarak keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi. Bu uygulamanın, genç nesillerin çevre bilinci ve doğa sevgisini günlük yaşamlarına entegre etmelerinde etkili olması hedefleniyor.