Son Mühür/Gamze Eskiköy- 9 Eylül 1922’nin yıl dönümünde, İzmir Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlamalar sabah saatlerinde “Zafer Yürüyüşü” ile başladı. Vatandaşlar saat 09.00’da yürüyüş için toplanmaya başlarken, Anafartalar Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na uzanan güzergâh coşkulu anlara sahne oldu.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Dev Türk bayrağı açıldı

350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı yürüyüşe damga vurdu. Bayrağın açılmasıyla birlikte her yaştan İzmirli ellerinde Türk bayraklarıyla yol kenarlarını doldurarak coşkuya ortak oldu.