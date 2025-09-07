Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani kalp durması vakalarında ilk müdahalenin önemine dikkat çekmek ve hayatta kalma oranlarını artırmak amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. Proje kapsamında, özel bir eğitim gerektirmeyen otomatik elektroşok cihazları (OED), şehrin stratejik noktalarına yerleştirilecek. Bu cihazlar, vatandaşların acil durumlarda kolayca kullanabileceği şekilde tasarlandı.

Hayat kurtaran cihazlar kamusal alanlara yerleştirilecek

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi standında, bu kritik proje hakkında detaylı bilgiler verildi. Hastanenin Başhekimi ve aynı zamanda Acil Tıp Uzmanı olan Doç. Dr. Başak Bayram, kalp durması vakalarının en sık yaşandığı bölgeleri tespit ettiklerini ve cihazların bu noktalara, özellikle kamusal alanlara konuşlandırılacağını belirtti. Doç. Dr. Bayram, "Bu cihazların, hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında hayatta kalma oranını ciddi şekilde artırdığını biliyoruz. Coğrafi bilgi sistemleri ile yaptığımız analizler sonucunda, şehirdeki vaka yoğunluğunun fazla olduğu yerleri belirledik. Cihazları öncelikli olarak bu lokasyonlara yerleştirme hedefindeyiz," dedi. Cihazların kullanımının son derece basit olduğunu da vurgulayan Bayram, sesli komut sistemi sayesinde herkesin rahatlıkla müdahalede bulunabileceğini ifade etti.

Temel yaşam desteği eğitimleri ile farkındalık yaratılıyor

Eşrefpaşa Hastanesi, fuar ziyaretçilerine yönelik temel yaşam desteği eğitimleri de düzenledi. Stantta, uzman hekimler ve hemşireler tarafından 90 saniyede kalp masajı uygulamasının püf noktaları uygulamalı olarak anlatıldı. Doç. Dr. Bayram, bu eğitimlerin amacını, "Farkına var, yardım çağır ve ellerinle kalp masajı yap" sloganıyla özetledi. Ani kalp durmasının, dünya genelinde en sık ölüm nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bayram, hastane dışında meydana gelen vakalarda hayatta kalma oranının Türkiye'de ne yazık ki düşük olduğunu belirtti. Bu oranı yükseltmek için ilk müdahalenin ne kadar hayati olduğunu vurgulayan Bayram, bu tür eğitimlerin toplumda farkındalık yaratmada kilit rol oynadığını ekledi.

"Stayin' Alive" ritmiyle kalp masajı

Eğitimlerde katılımcıların en çok ilgisini çeken noktalardan biri, kalp masajı ritmini öğrenmek için Bee Gees'in "Stayin' Alive" şarkısının kullanılması oldu. Doç. Dr. Başak Bayram, bu şarkının özel olarak seçildiğini belirterek, "Kalp masajı, dakikada 100 ila 120 bası ritminde yapılmalı. 'Stayin' Alive' şarkısı, bu ritmi kolayca akılda tutmayı sağlıyor. Tüm dünyada CPR (kardiyopulmoner resusitasyon) eğitimlerinde bu şarkı yaygın olarak kullanılıyor," dedi. Şarkının, acil bir durumda doğru ritmi hatırlamak için pratik bir yardımcı olduğunu vurguladı.

Hayat kurtaran eller projesi geleceğe iz bırakıyor

Fuar standında aynı zamanda "Hayat Kurtaran Eller" adlı anlamlı bir etkinlik de gerçekleştirildi. Kalp masajı eğitimini tamamlayan katılımcılar, ellerini renkli boyalara batırarak beyaz bir panoya el izlerini bıraktılar. Doç. Dr. Bayram, bu etkinliğin sembolik önemini şu sözlerle anlattı: "Bu, bizim geleceğe bırakmak istediğimiz bir iz. Amacımız, kalp masajını öğrenen her bireyin izini bu panoda ölümsüzleştirmek ve toplumda sürekli bir farkındalık oluşturmak." Bayram, temel yaşam desteği eğitimlerinin fuar süresince devam edeceğini ve çeşitli etkinliklerle halkın bilinçlendirilmeye çalışılacağını sözlerine ekledi.