Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, kentteki parklara estetik ve kokulu bir dokunuş yaparak yeşil alanlarını zenginleştiriyor. Cumhuriyet Meydanı'nın alt kısmındaki parkta kuruyan ağaçlar, yerlerini artık hem görsel güzellikleri hem de yaydıkları hoş kokularla bilinen sakura ve tarçın ağaçlarına bıraktı. Bu yenileme çalışmasıyla Bornovalılara daha keyifli ve yaşanabilir bir çevre sunulması hedefleniyor.

Bornova'da estetik ve koku hareketi

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini artırmak ve doğal dokuyu güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Parktaki bazı ağaçların kurumasının ardından bu alanlar, Japon kirazı olarak da bilinen sakura ve kokulu çiçekleriyle tanınan tarçın ağaçları ile yeniden düzenlendi. Bu türlerin seçilmesinin ardında, sadece yeşil alan miktarını artırmak değil, aynı zamanda vatandaşlara duyulara hitap eden, daha canlı ve çekici bir ortam yaratma amacı yatıyor.

Başkan Eşki çalışmaları yerinde inceledi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ağaç dikim çalışmalarını bizzat yerinde takip etti. İlk fidanlara suyunu vererek bu projenin önemine dikkat çeken Başkan Eşki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuruyan ağaçların yerine hem estetik hem de doğaya uyumlu türleri tercih ediyoruz. Temel amacımız, Bornovalıların daha fazla yeşil alana sahip olmasını sağlamak ve onlara nefes alabilecekleri, huzur bulabilecekleri mekanlar sunmaktır" dedi. Eşki'nin bu sözleri, belediyenin çevreye duyarlı ve estetik odaklı bir yaklaşımla hareket ettiğini gösterdi.