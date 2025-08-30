Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) ikinci gününde sahnede Ali Altay konserinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye’nin en köklü fuar organizasyonu olan İEF, bu yıl 94. kez kapılarını açarken Kültürpark, ticaretten sanata, kültürden eğlenceye kadar uzanan geniş bir programla İzmirlileri buluşturdu.

Tugay’dan sürpriz katılım

İEF’nin ikinci gününde gerçekleşen Ali Altay konserinde Başkan Tugay’ın sahneye gelerek vatandaşlarla birlikte şarkılara eşlik etmesi alkış topladı. Vatandaşlarla samimi anlar yaşayan Tugay, konserin coşkusunu İzmirlilerle birlikte paylaştı.

Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Ali Altay, enerjisi ve sahne performansıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.