Son Mühür/ Beste Temel- Aliağa’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla düzenlenen İlköğretim Haftası kutlamaları, kentte renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan resmi program, Petkim İlkokulu’ndaki etkinliklerle devam etti.

Meydanda çelenk sunumu yapıldı

Kutlama programının ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz’ün Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bitirildi.

Tören birliği ve protokol heyeti, meydandaki programın bitimiyle birlikte kutlamaların merkezi olan Petkim İlkokulu’na geçti.

İlçe protokolü okul bahçesinde buluştu

Petkim İlkokulu’nda düzenlenen programa ilçe idaresi ve yerel temsilciler yoğun ilgi gösterdi. Töröne Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Garnizon Komutanı Alb. Ali Güler, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz eşlik etti.

Siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli de kutlama programında yer aldı.

"Hedefimiz sadece ezberleyen bireyler olmaları değil"

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz; "Günümüz eğitim anlayışında öncelikli hedefimiz, çocuklarımızın sadece bilgiyi ezberleyen bireyler olmaları değildir.

Öğrencilerimizin bilgiye ulaşma yollarını bilen, elde ettiği veriyi doğru değerlendiren, eleştirel düşünebilen ve üretken nitelikler kazanan fertler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk zili Kaymakam Güney çaldı

Açılış konuşmasının ardından sahne alan öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Çocukların okuduğu şiirler davetlilerden alkış toplarken, halk oyunları ekibinin ve dans gruplarının gösterileri kutlamalara ayrı bir hava kattı.

Etkinliğin son bölümünde 2026-2027 eğitim yılının başlangıcını duyuran ilk ders zili çalındı. Zili çalan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yeni dönemde tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı temennisinde bulundu.

Program, protokol mensuplarının derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etmesiyle tamamlandı.