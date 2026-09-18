TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde oynadığı ilk iki maçı da kazanarak moral depolayan Aliağa FK, zorlu Elazığ deplasmanında sahaya çıkacak. İzmir temsilcisi, bu kritik mücadeleden de 3 puanla ayrılarak ligdeki kayıpsız gidişatını sürdürmenin planlarını yapıyor.

Mücadele Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak

Zorlu karşılaşma yarın saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. İki formda ekibin puan mücadelesi vereceği bu önemli karşılaşmada Trabzon bölgesi hakemlerinden Sinan Özcan düdük çalacak.

İki takım da lige 2'de 2 ile başladı

Aliağa FK, ligin ilk haftasında Arnavutköy Belediyespor'u mağlup ederken, ikinci hafta müsabakasında ise Isparta 32 Spor'u hatasız geçerek 6 puan topladı. Ev sahibi Elazığspor da tıpkı İzmir ekibi gibi ligin ilk iki haftasında oynadığı iki maçı kazanarak 6 puana ulaştı ve sezona formda bir giriş yaptı.

Teknik Direktör Namet Ateş'ten Elazığspor maçı değerlendirmesi

Zorlu deplasman öncesinde açıklamalarda bulunan Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi. Ateş, Elazığ'da çözmeleri gereken yeni bir oyun problemiyle karşılaşacaklarını ifade ederek zorlu maça hazır olduklarının mesajını verdi.