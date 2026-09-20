Son Mühür - Saldırı, Anıl Boyacıoğlu’nun aracına bindiği esnada gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından darbedilen Gençlik Kolları Başkanı Boyacıoğlu’nun genel sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğu bildirildi. Yaşanan olayın ardından adli makamlara gerekli başvurular yapılarak hukuki süreç başlatıldı.

"Teşkilatımızı korkutamayacaklar"

Olayın ardından ilk açıklamayı yapan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, "İl Gençlik Kolları Başkanımızın sağlık durumu ve morali gayet iyidir. Kendisine yönelik bu tür saldırıların ne kendisini ne de teşkilatımızı korkutması, sindirmesi veya mücadele azmimizden geri bırakması söz konusu dahi değildir." dedi.

"Hiçbir yol arkadaşımız sahipsiz değildir"

İl Başkanı Ülkü Doğan, yaptığı yazılı açıklamada ise saldırıyı sert bir dille kınayarak açıklamasını "Gençlik Kolları İl Başkanımıza yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Öncelikle İl Gençlik Kolları Başkanım, kardeşim Anıl Boyacıoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fikre fikirle, söze sözle karşılık vermek yerine şiddete başvurmak; siyasetin değil, zorbalığın ve acizliğin göstergesidir. Gerekli şikâyetler yapılmıştır. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, faillerin ve varsa arkasındaki iradenin ortaya çıkarılması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." şekilde sürdürdü.

Açıklamasının sonunda parti mensuplarının yalnız olmadığını vurgulayan Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İYİ Parti İzmir İl Başkanı olarak açıkça ifade ediyorum: Hiçbir yol arkadaşımız sahipsiz, hiçbir teşkilat mensubumuz yalnız değildir. Başta Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu olmak üzere İYİ Parti’nin her bir neferi; doğru bildiğinden bir adım şaşmadan, ülkesi ve milleti için inançla mücadeleye devam edecektir."