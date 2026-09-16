İzmir’in Aliağa ilçesi kıyı şeridinde rutin devriye görevini gerçekleştiren Sahil Güvenlik ekipler, gece saatlerinde deniz yüzeyinde şüpheli bir hareketlilik tespit etti.

Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı’nın gelişmiş termal ve radar sistemlerine takılan görüntü üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Kaçakların botu denizin ortasında kıskaç altına alındı

Gözetleme aracından aktarılan anlık koordinat verileri kapsamında, devriyedeki KB-77 bordro numaralı Sahil Güvenlik botu yönünü şüpheli bölgeye çevirdi.

Karanlıkta ve açık denizde ilerlemeye çalışan lastik botun peşine düşen ekipler, kısa süren bir takibin ardından botun ilerlemesini engelleyerek güvenli bir şekilde durdurmayı başardı.

4'ü çocuk 15 kişi limana çıkarıldı

Ekiplerin gerçekleştirdiği ilk kontrollerde, insan tacirlerinin tehlikeli yolculuğa sürüklediği botun içinde aralarında 4 çocuğun da yer aldığı toplam 15 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Gçmenler Sahil Güvenlik botuna alındı ve güvenli bir şekilde Aliağa Limanı’na getirildi.

Göç idaresine teslim edildiler

Göçmenlere ilk olarak insani yardım sağlandı ve sağlık kontrolleri yapıldı. Kıyıdaki işlemleri tamamlanan, kimlik tespitleri yapılan 15 göçmen, hakkındaki yasal prosedürlerin yürütülmesi ve sınır dışı işlemlerinin takibi için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.