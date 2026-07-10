Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Bakırçay Üniversitesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol; başta tütün, alkol, madde ve dijital bağımlılık olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve toplumsal farkındalık projelerinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Üniversite bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu da bu süreçte öğrenciler ve toplum için bilgilendirme çalışmaları yapacak.

Ortak araştırmalar yapılacak

İmzalanan protokol kapsamında üniversite ve bakanlık, sadece bilgilendirme faaliyetleri yürütmeyecek. İki kurum, bağımlılığın psikolojik ve sosyal nedenlerini incelemek amacıyla ortak saha araştırmaları ve bilimsel projeler geliştirecek. Yapılacak bu çalışmalarla bağımlılığı önleyici ve erken teşhisi kolaylaştırıcı yöntemlerin belirlenmesi hedeflenitor.

"Toplumsal farkındalık buluşmaları" düzenleniyor

Üniversite ynı zamanda halkı bilgilendirmek adına "Toplumsal Farkındalık Buluşmaları" başlığı altında etkinlikler de organize ediyor. Bu toplantılarda görevli akademisyenler, bağımlılıktan korunma yöntemlerini ve çözüm yollarını vatandaşlarla paylaşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini belirtti. Rektör Akpınar, üniversitelerin bilimsel bilgi üreterek bu tür toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini, imzaladıkları protokolle de bu yönde adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.