Toplam 11 ayrı operasyonda 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, bunlardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapsamlı Operasyonlarda Büyük Miktarda Madde Ele Geçirildi

Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik ekiplerince 2025 yaz aylarında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ele geçirilenler şunlar:

264 kök kenevir bitkisi

12 kilo 788 gram yasaklı madde

86 gram farklı yasaklı madde

35 adet sentetik ecza

3 adet hassas terazi

Operasyonların, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik kararlı mücadelenin bir parçası olduğu belirtildi.