Toplam 11 ayrı operasyonda 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, bunlardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kapsamlı Operasyonlarda Büyük Miktarda Madde Ele Geçirildi
Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik ekiplerince 2025 yaz aylarında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ele geçirilenler şunlar:
-
264 kök kenevir bitkisi
-
12 kilo 788 gram yasaklı madde
-
86 gram farklı yasaklı madde
-
35 adet sentetik ecza
-
3 adet hassas terazi
Operasyonların, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik kararlı mücadelenin bir parçası olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA