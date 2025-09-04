Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), sürdürülebilirlik ve çevre bilincine katkı sağlayacak önemli bir adım atarak, Ege Bölgesi’nde karbon ayak izini hesaplayan ilk üniversite unvanını kazandı. Kampüs genelinde enerji kullanımından, öğrencilerin ulaşım alışkanlıklarına kadar pek çok verinin analiz edildiği çalışma sonucunda üniversite, ISO 14064-1 Kurumsal Sera Gazı Envanteri Doğrulama Sertifikası almaya hak kazandı.

Detaylı veri analizi yapıldı

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, uluslararası sera gazı envanteri standartları esas alındı. Yakıt tüketimi, soğutucu ve yangın söndürücü gaz envanteri, personel seyahatleri, yıl boyu yapılan satın alımlar ve atık beyanları gibi pek çok veri karbon ayak izi hesaplamasında belirleyici oldu.

Rektör Abacıoğlu: ''Çevreyi korumak ortak sorumluluğumuz”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, çalışmanın çevresel farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Sadece bilgi aktaran değil, öğrencilerine yaşam perspektifi kazandıran bir üniversiteyiz. Sürdürülebilirlik gibi kritik bir konunun kampüsümüzde uygulanması ve öğrencilerimiz tarafından deneyimlenmesi çok değerli. Kaynaklarımız azalıyor, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün artıyor. Daha yaşanabilir bir dünya için çevremizi korumalı, karbon ayak izimizi azaltmalıyız. Bu çalışmalarımız, inşaatı süren yeni Güzelbahçe Kampüsü’nde de devam edecek” dedi.

Ege’de ilk, Türkiye’ye örnek

Prof. Dr. Üçtuğ, Ege’de karbon ayak izini hesaplayan ilk üniversite olduklarını hatırlatarak, “İzmir Ticaret Odası’nın geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmadan ilham aldık. Onlar Türkiye’de doğrulama alan ilk ticaret odası olmuştu. Biz de üniversitemizde benzer bir süreci tamamladığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

karbon ayak izini azaltmak için 3 öneri

Prof. Dr. Üçtuğ, öğrenci ve çalışanlara kolayca uygulanabilecek önerilerde bulundu:

Kullanılmayan ışıkları ve bilgisayarları kapatmak, telefonları gereksiz yere şarjda bırakmamak.

Su kullanımında tasarruf sağlamak.

Atıkları geri dönüşüme uygun şekilde bertaraf etmek.

Bu üç basit adımın, ülke genelinde yaygınlaşması halinde hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlanabileceği vurgulandı.