İzmir İl Jandarma Komutanlığı, yasaklı madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla bir hafta içerisinde 15 ayrı operasyon yapıldı.

Operasyona narkotik köpekleri de katıldı

Operasyonlara jandarmanın narkotik dedektör köpekleri de katıldı. Ekipler, farklı ilçelerde tespit edilen adreslerde aramalar gerçekleştirdi.

Yapılan baskınlarda toplam 180 kilogram yasaklı madde ve bin 878 kök yasaklı madde bitkisi ele geçirildi. Yasaklı maddeler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

13 kişi gözaltına alındı

Yasaklı madde ticareti yaptıkları belirlenen 13 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Jandarma tarafından sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

11 şüpheli tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.