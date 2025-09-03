AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin düzenlediği 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında Van'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye ve Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajlar veren İnan, "Bir zamanlar 'çıkılamaz' denilen sınır hattında, bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor" ifadelerini kullandı. İnan, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşma kararlılığını vurgulayarak, bu yolda başarıdan başka bir seçeneklerinin olmadığını belirtti.

'70 yılda yapılamayanı 20 yıla sığdırdık'

AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti İl Başkanı Abdulahad Arvas'ın da katıldığı kahvaltı programının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen İnan, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiği büyük projelere dikkat çekti. "Bizler, 70 yılda yapılamayan icraatları 20 yıla sığdırdık" diyen İnan, partisinin icraatçı kimliğine vurgu yaptı.

Konuşmasının devamında Türkiye'nin ikinci yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirten İnan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını şahlanış dönemi olarak ifade ediyoruz. Bu şahlanışı siz Vanlı kardeşlerimizle birlikte, din, dil, ırk, köken ayırmadan 86 milyon vatandaşımızın tümüyle gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. İnan, partinin başarısının, güçlü kadroların sahada gece gündüz çalışmasıyla mümkün olduğunu ve Genel Başkan'ın "Önce milleti dinleyin, sonra çözüm üretin" talimatıyla milletin partisi haline geldiklerini söyledi.

"Liderimizin ortaya koyduğu vizyonun neticesi"

AK Parti'nin 25. yaşını kutlamaktan gurur duyduklarını ifade eden İnan, bu başarının arkasında Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun yattığını belirtti. İnan, Erdoğan'ın sadece bir siyasi lider değil, aynı zamanda milletin dertlerini dert edinen bir "dava adamı" olduğunu söyledi.

Konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en önemli ayaklarından birinin "terörsüz bir ülke" hedefi olduğunu yineleyen İnan, yakın zamanda başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin yepyeni bir sayfa açtığını ve bu dönüm noktasına hep birlikte şahitlik ettiklerini kaydetti.

Geleceğe umutlu bakış ve 'Terörsüz Coğrafya' hedefi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnan, konuşmasını Van'dan yükselen sesin tüm Türkiye'ye umut verdiğini belirterek tamamladı. "Buradan Van’dan yükselen ses, sadece bu şehre değil, tüm Türkiye’ye umut veriyor" diyen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz kararlıyız, milletimiz yanımızda, liderimiz yanımızda. Sizler için, evlatlarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, bizim 'Terörsüz Türkiye' hedefimizde başarılı olmaktan başka bir yol yok." İnan, konuşmasını "Bugün, geleceğimize düne göre daha ümitli bakıyoruz. Terörsüz Van hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefliyoruz. Terörsüz bir coğrafya hedefliyoruz" diyerek noktaladı. Bu vurgular, AK Parti'nin bölgeye yönelik güvenlik ve kalkınma politikalarının temelini oluşturduğunu bir kez daha gösterdi.