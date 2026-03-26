Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi üzerinden yaklaşan olumsuz hava koşullarına karşı denizcileri ve kıyı şeridinde yaşayan vatandaşları acil koduyla uyardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgede rüzgarın şiddetini artırarak fırtına formuna dönüşmesi bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak olan hava muhalefeti, bölgedeki deniz ulaşımını ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Rüzgarın şiddeti 8 kuvvetine kadar çıkacak

İzmir merkezli Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden paylaşılan verilere göre, fırtınanın özellikle Kuzey Ege’nin güneyi ile Güney Ege’nin kuzey kesimlerinde etkili olması öngörülüyor. 27 Mart 2026 Cuma günü öğle saatlerinde başlaması beklenen rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden esmesi tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte 50 ila 75 kilometreye (6 ila 8 bofor kuvvetine) ulaşacağı, bu durumun da deniz yüzeyinde yüksek dalga boyları oluşturabileceği belirtiliyor.

Ulaşımda aksama riskine karşı önlem çağrısı

205-1 numaralı uyarı notuyla paylaşılan raporda, fırtınanın geçerlilik periyodu 27 Mart günü saat 10.00 ile gece 23.59 arası olarak belirlendi. Uzmanlar, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybederek bölgeyi terk edeceğini öngörüyor. Ancak kısa süreli ama şiddetli geçmesi beklenen bu hadisenin, özellikle deniz ulaşımında ciddi aksamalara neden olabileceği vurgulanıyor. Vapur seferleri, balıkçı çıkışları ve dış hat deniz yolculuğu planlayanların güncel durumu takip etmeleri hayati önem taşıyor.

Bölge halkı ve denizciler teyakkuzda olmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınıflandırmaya göre "Fırtına" kategorisinde değerlendirilen bu hava olayı, sadece denizcileri değil, kıyı bölgelerindeki yapıları ve ulaşım hatlarını da yakından ilgilendiriyor. Yetkililer, çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi risklere dair doğrudan bir ibare olmasa da, ana riskin "ulaşımda aksamalar" olduğunu hatırlatarak tüm ilgilileri tedbirli olmaya davet ediyor. Fırtına öncesi ve esnasında resmi makamlardan gelecek anlık güncellemelerin takip edilmesi tavsiye ediliyor.

