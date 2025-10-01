Son Mühür/ Merve Turan - Yarımada Belediyeler Birliği’nin Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda öğrencilere verilen burs desteği 1.500 TL’den 2.000 TL’ye yükseltildi. Birlik Başkanı ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Öğrencilerimize desteğimizi kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Meclis toplantısı Güzelbahçe’de yapıldı

Yarımada Belediyeler Birliği’nin 2025 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın başkanlığında Güzelbahçe Belediyesi ev sahipliğinde Güzbel Avlu Cafe’de gerçekleşti. Toplantıya Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve meclis üyeleri katıldı.

Burs desteği artırıldı

Haziran ayı toplantı tutanak özetinin okunmasıyla başlayan oturumda, 2026 yılı mali gelir-gider bütçesi karara bağlandı. Öğrencilere verilen burs desteğinin artırılmasına yönelik önerge oy birliğiyle kabul edildi. Böylece geçen yıl 1.500 TL olan burs miktarı 2.000 TL’ye çıkarıldı.

Günay: “Gençlerimizin yanındayız”

Toplantıda konuşan Yarımada Belediyeler Birliği ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, burs desteğinin önemine değinerek şunları söyledi: “Geçen yıl 150 öğrencimize ilk kez burs desteği sağladık. Bu yıl burs miktarını 2.000 TL’ye çıkarıyoruz. Desteğimiz kesintisiz devam edecek. Geçtiğimiz yıl Karaburun’da düzenlediğimiz kampı bu yıl Selçuk Pamucak’ta gerçekleştirdik. 150 öğrencimizi misafir ettik ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Öğrencilerimiz memnuniyetlerini Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile paylaşacak. Biz de tüm başkanlarımızla birlikte bu buluşmada yer alacağız.”

Yurt dışı inceleme gezisi kararı

Toplantının son gündem maddesinde, Yarımada Belediyeler Birliği tarafından yurt dışına inceleme ve araştırma gezisi yapılması kararlaştırıldı. Başkan Günay, alınan tüm kararların Yarımada’ya hayırlı olmasını diledi.