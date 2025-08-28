Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova Evka-3 Mahallesi’nde ateşli silahla yaralanmış bir yaban domuzu ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, bir veteriner hekim ve iki veteriner teknikeri hayvanı güvenli şekilde anesteziye aldı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı.

Klinik tedavi süreci

Doğal Yaşam Parkı Kliniği’ne nakledilen domuzun röntgeninde ön ayağında ateşli silah yaralanmasına bağlı eski bir kırık tespit edildi. Uzman veteriner hekimler tarafından yürütülen detaylı tedavi süreci başarıyla tamamlandı.

Doğaya geri dönüş

Sağlığına kavuşan yaban domuzu, yeniden doğal yaşamına dönmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Böylece tedavi süreci tamamlanan hayvan, doğal dengesine uygun yaşam alanına kavuşturuldu.

Yaban hayatı için kritik çalışmalar

İzmir Doğal Yaşam Parkı, yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarının rehabilitasyonunda önemli rol oynuyor. Mayıs 2024 ile Ağustos 2025 arasında 1455 yaban hayvanı kliniğe kabul edildi. Bunlardan 694’ü tedavi, adaptasyon ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Biyolojik çeşitlilik için önem

Yürütülen bu çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının devamlılığı açısından büyük önem taşıyor.