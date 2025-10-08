Son Mühür/ Beste Temel- Uluslararası alanda tanınan ve Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanan, "Köln'ün Babası" lakaplı organize suç örgütü olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı hakkında tutuklama kararı çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arabacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Gözaltı süresi uzatılmıştı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ekim sabahı gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 53 yaşındaki Coşkun Necati Arabacı'nın gözaltı süresi, bir gün süreyle uzatılmıştı. Başsavcılık açıklamasında, Arabacı'nın "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Yağma" suçlamalarından dolayı gözaltı uzatma kararı verildiği belirtilmişti. Emniyet kaynakları ise Arabacı'nın kara para aklama, yasaklı madde ve silah kaçakçılığı gibi suçlardan elde edilen gelirleri yönettiğini öne sürmüştü.

Avukatının 'Suçsuzluk' talebi karşılık bulmadı

Arabacı, emniyet sorgusunun ardından bugün İzmir Bayraklı Adliyesi'nde bulunan 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Mahkemede savunma yapan avukatı Av. Evren Ufuk Ünüvar, müvekkiline isnat edilen suçlamaların doğru olmadığını ve Arabacı'nın suçsuz olduğunu savundu. Av. Ünüvar, müvekkilinin tutuklanmasına gerek olmadığını belirterek tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Ancak mahkeme, iddiaların ciddiyeti, toplanan deliller ve suçların niteliğini dikkate alarak avukatın talebini reddetti. Yargılanmanın kaçma şüphesi ve deliller üzerindeki etki riskini ortadan kaldırmak amacıyla, "Köln'ün Babası" olarak bilinen Coşkun Necati Arabacı'nın tutuklu olarak yargılanmasına hükmetti.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Arabacı'nın, yurt dışı bağlantılarının da soruşturma kapsamında detaylıca incelendiği öğrenildi. Soruşturmanın, şebekenin ulusal ve uluslararası faaliyetlerini ortaya çıkarmak için derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.

Buca'da cezaevine gönderildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Necati Arabacı'nın Buca Kınıklar F tipi cezaevine gönderildiği öğrenildi.