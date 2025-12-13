Son Mühür/ Osman Günden- Çeşme Belediyesi, yılbaşı coşkusunu ilçe geneline yaymak amacıyla aralık ayı boyunca sürecek kapsamlı bir yılbaşı panayırı ve etkinlik programı hazırladı.

Müzik, dans gösterileri, çocuk ve yetişkinlere yönelik atölyeler ile yılbaşı gecesi meydanlarda düzenlenecek etkinliklerle Çeşme, 2026’ya birlik ve dayanışma içinde girmeye hazırlanıyor.

Yılbaşı panayırı 15 Aralık’ta kapılarını açıyor

Yılbaşı etkinliklerinin açılışı, 15 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek yılbaşı panayırı ile gerçekleştirilecek. Açılış programında Çeşme Belediye Bandosu dinletisi ve Belediye Latin Dansları Topluluğunun sahne alacağı gösterilerle panayır alanı yılbaşı atmosferine bürünecek. Panayır boyunca müzik, renkli stantlar ve etkinlikler Çeşmelilere yeni yıl heyecanını yaşatacak.

Yetişkinlere ve çocuklara özel yaratıcı atölyeler

Aralık ayı boyunca devam edecek programda, her yaş grubuna hitap eden atölye çalışmaları önemli bir yer tutuyor.

19 Aralık Cuma günü, Keriman Dağıstanlı Özüdoğru eşliğinde yetişkinlere yönelik yıldız yapımı atölyesi düzenlenecek.

Hafta sonlarında ise çocuklar için özel etkinlikler planlandı. 4–7 yaş arası çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilecek “Hamurabi ile Çam Ağacı Yapımı” atölyelerinde minikler, yılbaşı ruhunu eğlenerek deneyimleyecek.

El emeğiyle yeni yıl hazırlıkları

Yetişkinler için planlanan atölyelerde ise mumluk, kapı süsü, supla ve yılbaşı çorabı yapımı gibi çalışmalar yer alacak. Bu etkinliklerle yeni yıl hazırlıkları, el emeği ve paylaşım kültürüyle birlikte gerçekleştirilecek.

Bando performansları Çeşme sokaklarını şenlendirecek

Etkinlik programı kapsamında belirli gün ve saatlerde düzenlenecek bando performansları, panayır coşkusunu Çeşme sokaklarına taşıyacak.

27 Aralık Cumartesi günü Dalyan’dan başlayacak bando yürüyüşüyle müzik mahallelere yayılacak ve yılbaşı heyecanı ilçenin dört bir yanında hissedilecek.

Yılbaşı gecesi meydanlarda müzik ve eğlence

Çeşme Belediyesi, 31 Aralık yılbaşı gecesinde ilçe merkezindeki iki ana meydanda eş zamanlı müzik etkinlikleri düzenleyecek.

Çeşme Meydanı’nda, DJ Göktuna performansıyla müzik yayını 21.00 – 01.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Alaçatı Meydanı’nda ise DJ Burak Cilt, aynı saatler arasında sahne alarak yılbaşı gecesine ritim katacak.

Dayanışma ve birlikte kutlama vurgusu

Program, 31 Aralık Çarşamba günü gündüz saatlerinde gerçekleştirilecek bando performansı ve gece meydanlardaki DJ etkinlikleriyle tamamlanacak.

Çeşme Belediyesi tarafından hazırlanan bu kapsamlı programla, dayanışma, paylaşım ve birlikte kutlama kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çeşmelilere ve misafirlere davet

Çeşme Belediyesi, tüm Çeşmelileri ve ilçeyi ziyaret edecek misafirleri; aralık ayı boyunca sürecek yılbaşı panayırı, atölyeler ve yılbaşı gecesi meydan etkinliklerine katılarak bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyor.