Türkiye–ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 8-10 Aralık tarihleri arasında ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi Transatlantik Forumu’na katıldı. Program kapsamında ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleriyle bir dizi görüşme yapan Kasapoğlu, Türkiye’ye dönüşünde temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi tarafından her yıl düzenlenen Transatlantik Forum çerçevesinde Türkiye delegasyonu ile birlikte Washington’da bulunduklarını aktaran Kasapoğlu, temaslarda iki ülke ilişkilerinin birçok başlıkta ele alındığını söyledi. ABD’li Kongre üyelerinin, Türkiye ile ABD arasında yeni bir döneme dair ortak irade ve karşılıklı bir motivasyon bulunduğunu ifade ettiklerini dile getirdi.

‘Sürece yeni bir ivme kazandırdı’

Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirten Kasapoğlu, özellikle Suriye’nin geleceği, bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve iki ülkenin bu süreçte üstlenebileceği sorumlulukların ele alındığını aktardı. Gazze’de ateşkesin korunması ve Filistin’de kalıcı bir barışın tesis edilmesinin Türkiye açısından temel öncelikler arasında yer aldığını vurgulayan Kasapoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortaya koyduğu tutumun sürece yeni bir ivme kazandırdığını söyledi. Ukrayna’daki savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik Türkiye’nin kararlı duruşunun da ABD tarafıyla yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini kaydetti.

‘Ortak çabaları gözden geçirdik’

Kasapoğlu, temaslara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Suriye’nin geleceği, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve her iki ülkenin bu süreçte üstlenebileceği roller üzerinde durduk. Gazze’de ateşkesin sürdürülmesi ve Filistin’de adil, kalıcı bir barışın sağlanması Türkiye için temel bir öncelik olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, ABD Başkanı Trump’ın Gazze sürecine ilişkin Cumhurbaşkanımızla ortaya koyduğu irade ve katkılar yeni bir dinamizm oluşturdu. Ayrıca Ukrayna’daki savaşın diplomatik yöntemlerle sona erdirilmesi konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulayarak, bu alanda ABD ile yürüttüğümüz ortak çabaları da gözden geçirdik.”

‘Savunma sanayimiz yakından izleniyor’

Türkiye’nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemenin ABD’li yasa yapıcıların gündeminde yer aldığını belirten Kasapoğlu, bu alandaki mevcut yaptırımların da görüşmelerde ele alındığını söyledi. Kongre üyelerinin konuya yapıcı ve çözüm odaklı yaklaştıklarını gözlemlediklerini ifade eden Kasapoğlu, “Görüşmelerimizde savunma sanayisine yönelik mevcut yaptırımların kaldırılması konusunu da ele aldık ve Kongre üyelerinin bu konuda son derece yapıcı, çözüm odaklı bir tutum sergilediklerini açıkça gördük. Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerleyişinin ABD’li yasa yapıcılar tarafından yakından izlendiğini biliyoruz; gerek Cumhuriyetçi gerekse Demokrat üyeler, ülkemizin barış ve istikrarı önceleyen yaklaşımına dair olumlu değerlendirmelerde bulundular. Ekonomik ilişkilerimizi de kapsamlı biçimde masaya yatırdık; özellikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılabilecek adımları değerlendirdik ve hem bugün hem de gelecek açısından Türkiye-ABD ilişkilerinde son derece güçlü bir potansiyel gördüğümüzü ifade ettik” mesajı verdi.

“Suriye’de istikrar” vurgusu

Kasapoğlu, Türkiye’nin NATO içindeki konumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde küresel meselelerde üstlendiği rolün ABD Kongresi tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde yürüttüğü girişimlerin yanı sıra Gazze’de ateşkesin sürdürülmesi ve Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarının da önemsendiğini dile getiren Kasapoğlu, önümüzdeki süreçte daha somut adımların atılacağına inandıklarını söyledi. İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde karşılıklı bir irade bulunduğunu ifade eden Kasapoğlu, bu yaklaşımın müttefiklik anlayışı çerçevesinde Türkiye–ABD ilişkilerini daha ileri bir noktaya taşıyacağını kaydetti.