Son Mühür- Son dönemde belediyeye ait taşınmaz satışlarıyla sık sık gündeme gelen Bayındır Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan toplam 11 adet taşınmazı daha açık teklif usulüyle satışa çıkardı.

Arsa ve zeytinlik niteliğindeki taşınmazların satış ihalesi, 25 Aralık 2025 Perşembe günü Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Salonu’nda, Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek. İhaleler saat 14.20’de başlayacak ve parseller sırasıyla 15.15’e kadar devam edecek.

Yakacık, Ergenli, Pınarlı, Dernekli, Çınardibi ve Dereköy mahallelerinde bulunan taşınmazların muhammen bedelleri yaklaşık 242 bin TL ile 1 milyon 293 bin TL arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise taşınmazların değerine göre ayrı ayrı belirlendi.

İhale programına göre ilk satış Yakacık Mahallesi’nde yer alan 304,48 metrekarelik arsa ile başlayacak. Gün boyunca Pınarlı Mahallesi’ndeki arsalar ile Ergenli, Dernekli ve Dereköy mahallelerindeki zeytinlik vasıflı taşınmazlar da yatırımcıların teklifine sunulacak. Toplamda 11 taşınmazın satışı yapılacak.