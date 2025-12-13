Son Mühür/Merve Turan- Menderes Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Muhtarlar Federasyonu Çalıştayı, Türkiye’nin dört bir yanından muhtarları bir araya getiriyor. Üç gün sürecek olan etkinlik, Özdere’de gerçekleştirilecek. Çalıştay kapsamında muhtarlar, yerel yönetim tecrübelerini paylaşarak, ortak çözüm yolları geliştirme fırsatı bulacak.

Başkan Çiçek’e ziyaret

Çalıştay için Menderes’e gelen muhtarlar, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin de hazır bulundu. Muhtarlar, Başkan Çiçek’e katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Muhtarlarla iş birliğine vurgu

Ziyarette konuşan Başkan Çiçek, “Yerel demokrasinin temel taşları olan muhtarlarımızı ilçemizde ağırlamak bizler için büyük bir onur. Muhtarlık görevinden belediye başkanlığına gelen biri olarak bu çalıştaya ev sahipliği yapmak benim için ayrı bir anlam taşıyor.

Yerel yönetimlerin başarısı, muhtarlarımızın katkısıyla yükselir. Bu nedenle bu çalıştay büyük önem taşıyor. Her zaman muhtarlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ortak akılla çözümler üretmek için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı’ndan teşekkür

İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin ise çalıştayın önemine dikkat çekerek, “Muhtarlar olarak mahallelerimizin ve ilçelerimizin gelişimi için sürekli çalışıyoruz. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde çözüm odaklı projeler üretmek temel amacımız. Bu çalıştay, ileriye dönük hizmetlerimize ışık tutacak. Çalıştayın gerçekleşmesinde büyük katkısı olan, muhtarlık tecrübesi sonrası belediye başkanı olarak görev yapan İlkay Çiçek’e muhtarlarımız adına teşekkür ediyoruz. O, bizlerin sesi olan bir başkan.” dedi.