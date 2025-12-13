İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımda hayata geçirdiği “Genç İzmirim Kart” uygulaması yargıya taşındı. Belediyenin, 7-26 yaş aralığını kapsayan yeni düzenleme ile öğrenci indirimini yaş kriterine bağlaması, iki İzmirli avukat tarafından Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu yapıldı. Avukatlar, “genç” kavramının Anayasa’da ayrı bir statü olarak tanımlanmadığını, öğrenciliğin yaşla sınırlandırılamayacağını ve tüm öğrencilerin indirimden yararlanması gerektiğini savundu.

1 Aralık’ta yürürlüğe girmişti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe giren uygulamada, “Genç İzmirim Kart” ve “Genç Abonman İzmirim Kart” sistemi devreye alındı. Bu kapsamda, toplu ulaşım tarifesinde yer alan “öğrenci” ifadeleri “genç” olarak değiştirildi. Daha önce “30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir” şeklinde yer alan hüküm, “7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler faydalanabilir” biçiminde yeniden düzenlendi.

‘Eşitlik ilkesini ihlal ediyor’

Karara karşı yargı yoluna giden avukatlar Yasin Baykal ve Güntaç Arlıyüz, düzenlemenin eşitlik ilkesini ihlal ettiğini ileri sürdü. Daha önce öğrenci kartına yaş sınırı getirilmesine ilişkin açtıkları davayı kazandıklarını hatırlatan Güntaç Arlıyüz, belediye meclisinin 17 Mayıs 2024’te aldığı kararın da aynı hukuki sorunları taşıdığını ifade etti. Arlıyüz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "17 Mayıs 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararda öğrenci kartı için 29 yaş sınırı getirildi. Bu kararın ardından biz İdare Mahkemesi’ne başvurduk. Bu kararın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirttik. Öğrenciliğin bir sıfat olduğunu ve yaşla ilgili olmadığını vurguladık. 20 yaşında resmi kurumda öğrenim gören de 50 yaşında resmi kurumda öğrenim gören de öğrencidir. İndirim uygulayıp, uygulamama yetkisi belediyeye aittir. Ancak öğrenciler arasında ayrıma gitmesi anayasaya aykırıdır" ifadelerini kullandı.

‘Ben sadece öğrenci kartından faydalanmak için mi okudum?’

Davayı kişisel öğrencilik deneyimlerinden de yola çıkarak açtıklarını dile getiren Arlıyüz, yargı sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İlk Derece Mahkemesi başvurumuzu reddetti ancak Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdık. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7'nci İdari Dava Dairesi, hukuki güvenlik ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle bizi haklı buldu. Öğrenci öğrencidir ve yaşla bir ilgisi yoktur. Meclisin aldığı kararı eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Hukuk fakültesine 29 yaşımda girdim ve 33 yaşında bitirdim. Ben sadece öğrenci kartından faydalanmak için mi hukuk okudum".

‘Öğrenci vasfına sahip her vatandaş yararlanmalı’

Uygulamanın iptali için açılan davanın gerekçelerini açıklayan avukat Yasin Baykal ise öğrenci kartı sistemine geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. Baykal, "Anayasaya göre sadece gençlere ayrımcılık tanınamayacağı, bu sebeple takdir yetkisini aşıldığı ve kamu zararı sebebiyle iptal davası açtık. Mahkeme kararına uyulmaması sebebiyle belediye yönetimi ve meclis üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Eski sisteme dönülmesi gerekiyor. Öğrenci vasfına sahip her yurttaşın yine öğrenci kartıyla indirimden yararlanabilmesi gerekiyor. Genç tanımlaması yapılarak belli bir yaş şartının olmaması veya bazı kişilere ayrımcılık tanınmaması lazım" diye konuştu.