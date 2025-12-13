İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir parkta yaşanan bıçaklı kavga nedeniyle 1 çocuğun yaşamını yitirmesi, 1 çocuğun da yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Adnan Kahveci Parkı’nda meydana gelen söz konusu olayda, 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüne, yaşıtının ise yaralanmasına neden oldukları ileri sürülen H.H.Ş. ile daha sonra yakalanan M.Ö’nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

11 Aralık’ta Karabağlar’daki parkta H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada A.H. olay yerinde hayatını kaybederken, H.M. yaralanmıştı. Olay sonrası kaçan H.H.Ş. kısa sürede gözaltına alınmış, polis ekiplerinin çalışmasıyla olaya karıştığı tespit edilen M.Ö. de daha sonra yakalanmıştı.