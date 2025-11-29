Son Mühür- İzmir’de sabah başlayan sağanak yağış, özellikle Çeşme başta olmak üzere birçok ilçede su baskınlarına ve taşkınlara yol açtı. Yaşanan sel felaketinin ardından AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan bir paylaşım yaptı.

Demir, yağış sonrası oluşan su taşkınlarını hatırlatarak, “Her yağmurda sel ve taşkın” ifadelerini kullandı ve gönderisine “#Sınıftakaldınızmirbüyükşehirbelediyesi” etiketini ekledi. Paylaşımına, bir binanın cephesine asılmış “Sınıfta Kaldın” yazılı büyük bir pankartın ve su altında kalan araçların görüldüğü bir görsel eşlik etti.

Demir’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti ve çeşitli yorumlar aldı.