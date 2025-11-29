İzmir genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış, başta Foça olmak üzere Çeşme, Karaburun ve Dikili’de yaşamı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırarak bazı bölgelerde taşkınlara yol açtı. Rögarlar ve derelerden taşan sular sele dönüşürken, çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı. Bazı sokaklar ise adeta Venedik’i andıran manzaralar oluşturdu.

Foça’da esnafın zararı büyük

Foça’nın Fevzi Çakmak Mahallesi Ali Stair Caddesi’nde iş yerlerini su bastı. Ayakkabı dükkanı sahibi Yakup Sayılır, sabah iş yerine geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştığını belirterek, “Dükkanım tamamen su altında kaldı.

Ayakkabılar ve terliklerim ıslandı, zararım oldukça büyük. Suyu kendi imkanlarımla tahliye etmeye çalıştım ama başaramadım. İZSU ekipleri geldi fakat onlar da başarılı olamadı. Şimdi istafiyeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tahliye çalışmaları sürüyor

Su baskınlarının etkili olduğu otel ve iş yerlerinde yetkililer tarafından tahliye çalışmaları devam ediyor. Bölgede zarar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.