İzmir'de susuzluk ve kuraklık krizi her geçen gün etkisini artırmaya devam ediyor. Barajlardaki su oranlarındaki düşüş belirgin seviyelerde seyretmeye devam ederken, İzmir halkı ise gözünü kulağını gelecek yağmur haberlerine dikmiş durumda. Yağışların da aralıklı olarak etkisini göstermesi sebebiyle beklenen yağış miktarı İzmir'e düşmezken, dünün ardından bugün de İzmir'e yağış haberi geldi.

Akşam saatlerinde etkisini gösterdi!

Dün (10.01.2026) etkisini aralıklı olarak gösteren yağmur yağışının ardından bugün yağış olup olmayacağı merak konusuydu. Hava, gün içinde kapalı olarak seyrederken beklenen yağış haberi akşam saatlerinde geldi. Saat 19.00 sıralarında beklenen yağış İzmir'e düştü. Bu yağış, iki gün üst üste gelmesi sebebiyle İzmir halkında büyük mutluluk yaratırken, önümüzdeki günlerde de devam edip etmeyeceği merak konusu.