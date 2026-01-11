İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Erkan Özkan, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Sandıktan çıkan sonuçlar, esnafın yeni dönemde de Özkan’la yola devam etme kararı aldığını gösterdi.

Gaziemir’de yoğun katılımlı genel kurul

Yeni dönem yönetimini belirlemek üzere toplanan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, Gaziemir Fuar Alanı D Hol’de sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan genel kurul toplantısı, gün boyu süren oy verme işlemleriyle devam etti.

İki aday yarıştı

Genel kurulda mevcut başkan Erkan Özkan ile Sami Çetinkaya başkanlık için yarıştı. Saat 17.00’de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı ve sayım sürecine geçildi.

Sandıktan net mesaj çıktı

Yapılan oy sayımı sonucunda Erkan Özkan 1293 oy alarak açık ara farkla seçimi kazandı. Rakibi Sami Çetinkaya ise 509 oyda kaldı. Sonuçlar, odanın üyeleri tarafından Özkan’a verilen güçlü bir güvenoyu olarak değerlendirildi.

Dört yıl daha görevde

Bu sonuçlarla birlikte Erkan Özkan, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda önümüzdeki dört yıl boyunca başkanlık görevini sürdürmeye hak kazandı. Yeni dönemde esnafın beklentileri doğrultusunda projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.