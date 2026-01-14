Son Mühür - İZDENİZ, Karaburun’un simgesi haline gelen nergis çiçeğini tanıtmak amacıyla düzenlenen 8. Karaburun Nergis Festivali kapsamında iki gün boyunca özel vapur seferleri planladı. “Nergis festivali özel seferleri” kapsamında katamaran tipi yolcu gemileriyle gidiş-dönüş seferleri yapılacak.

Seferler 17 Ocak Cumartesi ve 18 Ocak Pazar günleri Karşıyaka ve Konak iskelelerinden gerçekleştirilecek. Gemiler Mordoğan İskelesi’ne yanaşacak.

Biletler yalnızca online

Bilet satışları yalnızca İZDENİZ’in resmi internet sistemi üzerinden yapılacak. İskelelerde bilet satışı yapılmayacak, İzmirim Kart ile gişe geçişi uygulanmayacak.

0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz seyahat edebilecek. Tek yön bilet ücreti 250 TL olarak belirlendi. Yolcular, online bilet alımı sırasında kalkış iskelesini (Karşıyaka / Konak) ve varış iskelesini (Mordoğan) seçerek biletlerini temin edecek. Binişler, SMS ile iletilen QR kodlu biniş kartlarıyla yapılacak.

Sefer saatleri açıklandı

Karşıyaka’dan Mordoğan’a hareket saati 10.00, dönüş saati 17.30 olarak belirlendi. Konak’tan Mordoğan’a seferler de 10.00’da başlayacak, dönüş 17.30’da yapılacak. Her sefer için kontenjan 60 kişiyle sınırlı tutuldu.

Mordoğan’dan festival alanına ring seferleri

Gemilerin yanaşacağı Mordoğan İskelesi’nden festival alanına ulaşım için Karaburun Belediyesi tarafından ring otobüs seferleri düzenlenecek. Nergis festivali özel seferlerinde indirimli ve ücretsiz kartlar geçerli olmayacak. Ancak şehit yakınları ve gazi kartı sahipleri ile Engelli İzmirim Kartı bulunan yurttaşlar ve bir refakatçisi, rezervasyon yaptırmak koşuluyla seferlerden ücretsiz yararlanabilecek. Rezervasyon ve kontenjan bilgileri için mesai saatleri içinde İZDENİZ çağrı hattı üzerinden başvuru yapılabilecek.