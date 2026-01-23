Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 23 Ocak tarihli verilerine göre İzmir genelinde yağışlar yerel ve orta kuvvette gerçekleşti. Yağış süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ile İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sahada görev aldı. Saat 09.00 itibarıyla son 24 saatte metrekareye düşen en yüksek yağış miktarı Çeşme’de 45,7 kilogram olarak kaydedildi.

En yüksek yağış Çeşme, Urla ve Bozdağ’da ölçüldü

Ölçümlere göre Çeşme’yi metrekareye 30,5 kilogram yağışla Urla, 28,3 kilogramla Bozdağ, 24,5 kilogramla Dikili ve 21,9 kilogramla Tire-Somak izledi. Kent merkezinde yağışların daha sınırlı kaldığı bildirildi. Karabağlar’da metrekareye 21,7 kilogram, Karşıyaka’da 14,7 kilogram, Konak’ta 12 kilogram, Bayraklı’da 10,9 kilogram, Bornova çevresinde ise 10–11 kilogram aralığında yağış ölçüldü.

Yetkililer, yağışların kısa süreli sağanaklar şeklinde gerçekleştiğini ve günlük yaşamda ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

İZSU ekipleri sahada görev aldı

İZSU Genel Müdürlüğü’ne ulaşan ihbarlar doğrultusunda ekipler hızla yönlendirildi. Mazgal temizliği yapıldı, su birikintilerine müdahale edildi, yağmur suyu hatları kontrol edildi.

Yetkililer, yağış süresince 18 ihbar alındığını, tüm başvurulara kısa sürede müdahale edildiğini açıkladı. Daha önce su birikintisi yaşanan noktalarda önleyici kontroller gerçekleştirildi. Dere yatakları ve altyapı hatlarında ciddi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Ulaşım ve belediye hizmetleri normal seyrinde sürdü

Kent genelinde ulaşımın ve belediye hizmetlerinin normal akışında devam ettiği bildirildi. Çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü ifade edildi.

Vatandaşlar 153 ve 185 hattından ihbarda bulunabilir

Yetkililer, yağışlara ilişkin gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini, tüm birimlerin eşgüdüm içinde sahada görev aldığını belirtti. Olası olumsuzluklar için vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 153 ve 185 hatlarını arayarak ihbarda bulunabileceği bildirildi.