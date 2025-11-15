Türkiye’yi Örümcek Adam kostümüyle gezme hayaliyle İzmir’den yola çıkan model ve oyuncu Ayaz Salih Koç, sosyal sorumluluk amacıyla başlattığı Türkiye turunda 69. şehir olarak Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaştı. Gittiği her şehirde çocuklarla etkinlikler yapan Koç, Tatvan’da da yoğun ilgiyle karşılandı.

Van Gölü için soğuk sulara girdi

Van Gölü’ndeki çekilme ve kirliliğe dikkat çekmek isteyen İzmirli Koç, Örümcek Adam kostümüyle gölün soğuk sularına dalış yaptı. Koç, “Doğamıza sahip çıkmak hepimizin görevi. İzmir’den çıktığım bu yolculukta Türkiye’nin her yerinde farkındalık oluşturmaya devam edeceğim” dedi.

“Çekinmeden yanıma gelin”

Koç, Türkiye turunu sürdüreceğini belirterek kendisini gören herkesi selam vermeye ve yanına gelmeye davet etti.