Son Mühür/Merve Turan- TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan, Sıcak Bakış programında Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Hedefe yakınız...

Sezona özellikle iç turizm açısından geç girildiğini, Eylül ve Ekim aylarının da beklentilerinin olduğunu ifade etti. Hedeflerimize baktığımızda yedi aylık sürede yabancı ziyaretçi rakamlarına baktığımızda Temmuz'da yüzde 5 ortalamada 7.1 seviyesinde... Hedeflerimizin altındayız ama umutsuz değiliz.

Turizmciler hep geleceğe umutla bakar. Tamamlayabiliriz. Ülkemiz sadece deniz, kum, güneş değil. Gastronomi, sağlık, inanç, tarih, kış turizmi de var. 12 aya yayılan bir turizm çeşitliliğimiz var. Coğrafi yapımızdan dolayı yaşanan sıkıntılarda etkileyebiliyor

Kırılgan bir yapımız var. Yıl sonuna kadar yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. 2026 yılı çok daha iyi geçecek.

Yeni bir model...

Her şey dahil sistemi olumsuz etkileyebiliyor. Girdi maliyetleri yükseldiği için pahalı olmaya başladık. Turisti dışarı çıkartmak lazım

Her şey dahil otele bağlıyor. Çeşme'de oda kahvaltı uygulanıyor ve çok başarılı... 12 ay her bölgeye turizmi yaymak lazım. Farklı olgulara yöneltmek lazım. İzmir bir turizm şehri olduğunu kabul etmeli, özelliklerimizin farkına vararak daha yüksek pay alabiliriz. Dünyanın en büyük inanç turizmi merkezi 7 klişe var. Termal turizm, sağlıklı turizmi var. Gastronomi turizmi Urla'da gelişiyor. Ödemiş, Tire de katılabilir. Alaçatı, Foça rüzgar kenti... Tarihi öyküsü var. Limanı var. Şehrin göbeğinde kruvaziyer turizm mümkün... Yunan adalarına yakın... Avantajları çok İzmir'in... Direk uçuşlar var. Bu uçuşlar çoğaltılmalı... Turizm için biçilmiş bir kaftan İzmir ama istenilen payı alamıyoruz.

Tugay başkana teşekkürler...

İzmir'in Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın şehrin turizm kimliğini geliştirmek üzere turizmin kanaat önderleri ile yaptığı iki toplantının çok faydalı olduğunu belirten Engin Ceylan, "bu çalışmalar çok faydalı oldu. Şimdi hızla daha iyi tanıtma çalışmalarına başlamak gerekir. Fuarlara katılmalıyız. Biz seyahat acentalarının çantasında çok malzeme var. Izmir'in güzelliklerini pazar katabiliriz. Çin büyük bir pazar oradan gelecek çok turist olabilir. Başkan Tugay'a teşekkür ederiz."

Turizm fuarı bu yıl başka olacak...

16 yıldır devam eden İzmir'in tek uluslararası tırizm fuarı Travel Turkey çalışmalarının çok iyi geçtiğini ve bu yıl daha da büyüyeceğini belirtti. "Bu şehre minnetimiz var. Bu şehirde para kazanan herkes elini taşın altına koymalı... Fuarımıza sahip çıkmalı, gelen turiste en iyi hizmeti sunmalı... "

Roma ile eş değer bir şehirdeyiz...

İzmir'in değerini her gittiğimiz bölgede anlatıyoruz. Her geçen gün gelen turist sayısı artıyor. Mitolojik hikayelerin kıymetini bilmeliyiz. Roma ile eş değer bir şehir aslında her noktadan tarih fışkırıyor. Turistin aradığı yer aslında... Bunları iyi bir şekilde tanıtmak lazım. Fuarlar bir fırsat yurt dışı fuarlarda yer almalıyız... "

İzmir'de kongre merkezi olmalı...

"Geçen gün sayın valimize ve belediye başkanımıza ifade ettik. Şehirde 12 ay turizm bekliyorsak bir kongre merkezimiz olmalı... Kongre takvimlerine İzmir'i sokabilir. Büyük organizasyonları getirebiliriz. Yeni otel yatırımları var ama Hilton'un atıl durması bir kayıp. Golf alanımız yok. Turisti çekecek bu tür yerler olmalı... Spor tesisleri yapılırsa futbol takımları İzmir'de kamp çalışmaları yapabilir."

Foça sizi çağırıyor...

Rüzgarın evi Foça'da 27-28 Eylül'de gerçekleşecek Uluslararası Yelken Festivali'ne bu yıl Midilli ve Sakız adalarından da yelkenlerin katılması ile daha renkli olacak.

Vize krizi...

Pandemiden sonra dünya başka bir hale evrildi. Vize krizi bir milli mesele haline geldi. Seyahat hakkı engelleniyor. Çok ciddi ret alıyoruz. İşimiz çok zor. Bir de kısa süreli vize problemi var. Randevu almak ayrı bir sorun. Aracı kurumlarla sıkıntılar yaşanıyor. Bir sene önce yapılan planlarda vize alma problemi yaşıyoruz. Randevu kotaları açılmıyor. Acentalar bu randevuları alamıyor. Konsolosluklardan bunu talep ediyoruz. Bu maduriyet bir an önce giderilmeli... "

TÜRSAB'da seçim zamanı...

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan önümüzdeki ay yapılacak seçimde görevinden ayrılarak, TÜRSAB İzmir Başkanlığına aday olacağını belirtti. "Seçim 2 Ekim'de Ticaret Odasında yapılacak. İzmir Türkiye'nin en önemli bölgesi edindiğim tecrübeleri, bilgileri İzmirli turizmciler için kullanacağım. Mevcut başkanımız Kıvanç Meriç'e yaptıkları hizmet için teşekkür ederim. Ondan alacağım bayrağı daha yukarılara taşıyacağız. "