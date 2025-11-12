Son Mühür/ Beste Temel - Etkinliğin açılışında konuşan KalDer İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Kenan Doğan, bilgi paylaşımının ve ortak öğrenme kültürünün önemine işaret etti. Doğan, bölgedeki kalite kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, Yerel Kalite Ödülleri 2025–2026 başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

“Yılın Başarılı Ekibi” kategorisine dikkat çeken Doğan, kurumların ekip başarısını görünür kılmaya davet etti. Yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik alanlarında kurumlara özel eğitimler verildiğini de hatırlattı.

“Yapay zekâ artık hayatımızın merkezinde”

Panelin moderatörlüğünü üstlenen PwC Türkiye Şirket Ortağı, Bölgeler Lideri Mehmet Karakurt, yapay zekânın deneysel süreçten çıktığını ve iş dünyasında kalıcı hale geldiğini dile getirdi. “Teknoloji yıkıcı bir hızla değişiyor, bu dönüşümü görmezden gelme şansımız yok” diyen Karakurt, PwC'nin 28. Küresel CFO Araştırması’na atıf yaparak regülasyon yoğunluğunun arttığını ve dijitalleşmenin şirketler için zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

“Vergi mevzuatında dünyada ilk 5’teyiz”

PwC Türkiye Şirket Ortağı ve İzmir Ofis Vergi Hizmetleri Lideri Hürol Genç, Türkiye’nin vergi karmaşıklığında küresel ölçekte ön sıralarda yer aldığını belirtti. Genç, son üç yılda 100’den fazla vergi düzenlemesi yapıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bir düzenlemenin sağlıklı oturması için ideal süre yedi yıl. Biz ise her yıl değişim uyguluyoruz. Bu tüm paydaşlar için zorlayıcı.”

Maliye’nin veri odaklı denetim modeline geçtiğini vurgulayan Genç, 1 Ekim’de devreye alınan KURGAN sistemi ile işlemlerin anlık izlenebildiğini belirtti.

“Dijital dönüşüm sihirli değnek değildir”

PwC Türkiye Şirket Ortağı, Kurumsal Raporlama Hizmetleri Lideri Serdar İnanç, dijital dönüşüm sürecinin uzun soluklu ve stratejik bir yolculuk olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin yalnızca teknoloji yatırımı olmadığını ifade eden İnanç şu değerlendirmeyi yaptı: “İş süreçlerini yapay zekâya bırakmak başarısızlığa davetiye çıkarır. İnsan faktörü, kurum kültürü ve alışkanlıkların dönüşümü bu sürecin merkezinde yer alır.”