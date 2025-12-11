Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, sektörün içinde bulunduğu problemlerle ve önümüzdeki aylarda gerçekleşecek oda seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak vatandaşlara altın yatırımı üzerine önemli tavsiyeler verdi.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: Darphane gram altına yetişemiyor biz basalım

Geçtiğimiz günlerde gram altınla ilgili yayılan haberlere açıklık getiren ve gram altının serbest kalması gerektiğini kaydeden Başkan Buyrukçu, insanların alım gücünün olmadığını kaydederek, “Baharla ve yaz ayıyla beraber ticaret hareketleniyor bunlar sektörü tetikleyen unsurlardır 365 günde de kuyumculukta iş vardır. Aslında altının üzerindeki işçilik en fazla 1 ay içinde amorti ediyor. Altın kendisini toparlıyor.

Bu yüzden vatandaşımız takıdan vazgeçmesin. Biz geçtiğimiz günlerde gram altınla ilgili yalan bir açıklama geldi yasakladığına dair bunu 2023 yılında devlet yasaklamıştı ancak hizmete girmesi biraz zaman almıştı. 1 asgari ücret 1,5 çeyrek altın vatandaş nasıl gidip altın taksın. 1 gram altınlar serbest bırakılsın, insanlar bununla geçiniyorlar. İnsanların alım gücü yok. Ankara’da Türkiye Yüzyılı 1. Kuyumculuk Çalıştayı isimli bir çalıştayımız olacak bunu da gündeme getireceğiz. Darphane gram altına yetişemiyor biz basalım.” dedi.

“Altın banka kasasında ve yastık altında güzel değil”

Ayrıca, altın ürünlerinin kısa süre içerisinde verilen parayı amorti ettiğini belirten ve altının yastık altında değil boyunlarda, kollarda ve kulaklarda güzel olduğunu savunan Buyrukçu, “Takı ürünlerinin en fazla üzerlerindeki ürünler 1 ayda amorti ediyor. Bununla ilgili ciddi çalışanlar oluyor. Altın bunu süspanse ediyor.

Çünkü aldıkları has altın bunları bu sefer saklayacakları yer alıyorlar. En güzel şey insanın taktığı takıdır. Kadınlarımız takı taksınlar, sektörümüzün hareketlenmesi gerekiyor. Yüzyılın en büyük yatırım aracı altının boyunlarımızda, kollarımızda, kulaklarımızda taşıyalım. Altın banka kasasında ve yastık altında güzel değil.” diye konuştu.

“Esnafın doğru karar vereceğini düşünüyoruz”

Son olarak, 8 Şubat tarihinde gerçekleşecek oda seçimleriyle ilgili de konuşan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, esnaf mahkemeleri kurduklarını ve sorunları uzlaşı yöntemi çerçevesinde burada çözdüklerinin altını çizerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Seçim yaklaşıyor karşımızda bir rakibimiz olacak. Biz Ahilik adabıyla geldiğimiz makamın ağırlığını bilerek, yapmış olduğumuz işi layığıyla yapmaya çalışıyoruz. İESOB yönetiminde yer alıyoruz bu önemli bir olaydır. Dört senede yaptığımız sektöre çok fazla dokunuşumuz olacak. İnsanlar odamızdan haberdar oldular.

Aktif bir oda yönetimi istemiştik bunu da başardık. Dediğim gibi aktif esnafın yanında olan bir oda yarattık diye düşünüyorum. Biz esnaf mahkemeleri olduk, alacak verecek konusunda problemlerini uzlaşı yöntemleriyle çözüyoruz. Menderes’teki tartışmayı anında yerinde müdahale ederek çözdük. 8 Şubat’ta olacak genel kurulumuz biz orada esnafın doğru karar vereceğini düşünüyoruz.”