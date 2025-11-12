Son Mühür- AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, İzmir'in en önemli çevre sorunlarından biri olan Çiğli Harmandalı Çöp Tesisi hakkında yaptığı sert açıklamayla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi yönetimlerini hedef aldı. Başkan Özdemir, 1992 yılında kurulan ve ömrü dolan tesisin hala kullanılmasından CHP'li yerel yönetimleri sorumlu tuttu.

Ömrü doldu, çözüm 18 yıldır erteleniyor

Başkan Özdemir, Harmandalı Çöp Tesisi'nin 1992'deki kuruluşunda ömrünün 15 yıl olarak belirlendiğini ve dolayısıyla 2007'de kapatılması gerektiğini vurguladı. Ancak o tarihten bu yana CHP'li belediyelerin sorunu ertelediğini iddia etti. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Yamanlar Dağı'nda yeni bir depolama tesisi için atılan adımlara rağmen projenin hayata geçirilmediğini belirten Özdemir, "DSİ raporu onaylanalı 10 yıl oldu, ÇED davası kazanıldı ancak kamulaştırma dahil hiçbir girişim yapılmadı. Eğer o dönemde doğru planlama yapılsaydı, bugün Çiğli bu çöplüğe mahkûm edilmezdi" ifadelerini kullandı.

İyi niyet suistimal edildi, çevre felaketi yaşandı

2016'dan bu yana Yamanlar dosyasının rafa kaldırılmasının, "Harmandalı nasıl olsa var" şeklindeki sorumsuz bir anlayışın sonucu olduğunu söyleyen Özdemir, bu durumu "CHP belediyeciliğinin İzmir’e bıraktığı en somut çevre felaketi" olarak nitelendirdi.

Özdemir, Danıştay kararıyla kapatılan Harmandalı Çöp Tesisi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın vatandaş mağduriyetini gidermek ve çevre sağlığını korumak amacıyla iyi niyetle geçici izin verdiğini hatırlattı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu iyi niyeti suistimal ettiğini ve Bakanlığın ikinci kez geçici onay vermek zorunda kaldığını dile getirdi.

Çiğli ve Büyükşehir başkanlarına çekişmeyi bırakın çağrısı

Açıklamasının son bölümünde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız arasındaki iddia edilen çekişmeye tepki gösteren Özdemir, yerel yönetim başkanlarını çöp sorunu üzerinden siyaset yapmayı bırakmaya davet etti. Özdemir, "Kendi aralarındaki çekişmeyi bırakıp, İzmir’e yeni bir çöp depolama tesisi kazandırmak için çalışsınlar! İzmir’in çöp sorunu artık ötelenemez, bahanelerle ertelenemez bir hal almıştır. İzmir’in geleceği için acilen gereken adımlar atılmalı, Çiğli bu yükten kurtarılmalıdır," diyerek yerel yönetimlere acil eylem çağrısında bulundu.