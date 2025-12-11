Son Mühür Erkan Doğan - AK Partili Balyemez, “Kendilerine ‘devrimci’, ‘sosyalist’ diyen CHP’li meclis üyelerine sesleniyorum. Sizlere direnişe davet ediyorum. Bakalım, emekçinin mi, onların haklarını yiyen belediye başkanlarının mı yanındasınız?" dedi.

AK Partili Meclis Üyeleri, Bucalı işçilerle birlikte slogan atmıştı

AK Partili Meclis Üyeleri Veli Balyemez ve Murat Nazlı, Buca Belediyesi işçilerinin iş bırakma eylemine katılıp, işçilerle birlikte slogan atmıştı. Son Mühür’ün ilk defa duyurduğu haberden sonra yeni bir tartışma başladı. Özkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında ses getirecek açıklamalarda bulunmuştu. Özkan konuşmasında, “Devrimci İşçi Sendikası üyeleri ile AK Partili meclis üyeleri birlikte eylem yapıyorlar. Bu çok alışık olduğumuz sahneler değil bunlar . Ya da bol bol işçi haklarından bahsediyor AK Partili MHP’li meclis üyelerimiz” demişti. Özkan’a AK Partili Meclis Üyelerinden yanıt gecikmedi. Son Mühür’e konuşan Veli Balyelmez, “Tüm ilçe ve Büyükşehir Belediyesinin CHP’li meclis üyelerine sesleniyorum. Sizler kendinize ‘solcu’, ‘sosyalist’ . ‘devrimci’ ve ‘demokrat’ gibi yakıştırmalarda bulunuyorsunuz. O zaman sizi emekçinin yanında, alanda direnişe davet ediyorum. Görelim bakalım, siz emekçinin yanında mısınız yoksa onları sömüren, haklarını yiyen, onları yokluğa mahkum eden belediye başkanlarının mı yanındasınız” dedi.

Balyemez, "Ezmer bozmaya devam edeceğiz"

Balyemez şunları söyledi, “İzmirde var olan ezberleri bozmaya devam edeceğiz. Yıllardır AK Partiyi emek düşmanı olarak lanse ettiniz. Bunun böyle olmadığını siz de biliyorsunuz. AK Parti'nin emek düşmanı değil ‘emek dostu’ olduğunu bir kez daha sahalarda sergiledik. Sizlerin hakim olduğu İzmir’deki 28 belediyede emek düşmanlığı had safhaya ulaşmış durumda. Başta Cemil Bey olmak üzere. Tüm ilçe ve Büyükşehir Belediyesinin CHP’li meclis üyelerine sesleniyorum. Sizler kendinize ‘solcu’, ‘sosyalist’ . ‘devrimci’ ve ‘demokrat’ gibi yakıştırmalarda bulunuyorsunuz. O zaman sizi emekçinin yanında, alanda direnişe davet ediyorum. Görelim bakalım, siz emekçinin yanında mısınız yoksa onları sömüren, haklarını yiyen, onları yokluğa mahkum eden belediye başkanlarının mı yanındasınız. Bu arkadaşlar belediye başkanlarından korktukları için emekçilerin yanında tavır koyamıyorlar. Yıllarca AK Partili meclis üyelerine acımasız yakıştırmalarda bulundular. CHP’nin meclis üyeleri söyledikleri tanımlamaların içlerini ne yazık ki kendileri doldurmuş durumdalar. Biz ‘Emekçinin alnının teri kurumadan ücretini ödeyin’ diyen Hz. Muhammed’in (SAV) ümmetinin çocukları olduğu için biz her zaman emeğin yanında olmaya devam edeceğiz”

Emek düşmanı AK Parti değil kendileridir

Buca Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Murat Nazlı da Özkan’ın açıklamalarına tepki göstererek şunları söyledi, “Evet bizler AK Parti Meclis üyeleriyiz. Bunu da saklamıyoruz ama burada bir gerçek var emekçi kardeşlerimizin hakları verilmiyor. Aylardır Bucada çalışan belediye çalışanları haklarını, maaşlarını alamıyor. Haklı olarak demokratik hakları olan iş bırakma eylemi yapıyorlar. Bu süreçte işçi, emekçi kardeşlerimiz mağdur edilmekte. Daha önce de çalışan kardeşlerimiz iş bırakma eyleminde bulunmuşlardı, belediye başkanımız ve disk 6 nolu şube bir protokol imzaladı. Ne yazık ki belediye başkanı protokole uymadı, işçilerin maaşlarını yine ödemedi. İşçiler yine eyleme başladı. Bizler emekten yanayız. Burada emek düşmanlığı yapmasınlar. burada insanı ve vicdani bir durum var bizler her zaman emekçinin yanında olacağız, olmaya devam edeceğiz. Emek düşmanı Ak Parti değil, kendileridir ! Aynada kendi yüzlerine baksınlar”