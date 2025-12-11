Son Mühür/ Osman Günden - 2025 yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi ile Kura Kararnamesi doğrultusunda İzmir Adliyesinde yapılan görev değişiklikleri kapsamında, görevinden ayrılan Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcılarının durumu ile yeni başlayacak meslektaşların görevlendirmeleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bu değerlendirme sonucunda yeni görev dağılımı şöyle belirlendi:

Kaçakçılık ve Mali Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekilliği: Mesuthan Özdemir

İlamat ve İnfaz – Yakalama – Ceza ve Tevkifevleri Büroları ile İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Başsavcıvekilliği: Aydoğan Sansak

Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu: Orhan Bicicioğlu

Müracaat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu: Çağlar Ertaş

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu: Mehmet Nadir Yağcı

Başsavcı Yeldan: “kritik bürolar güçlendirildi”

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yapılan düzenlemelere ilişkin değerlendirmesinde, özellikle bazı kritik büroların personel yapısının güçlendirildiğini vurguladı: “Uyuşturucu, mali suçlar ve kadına karşı şiddet büroları öncelikli olmak üzere savcı sayısının 13 artırıldığını belirtmek isterim. Bu düzenlemelerin soruşturma süreçlerinde daha hızlı, daha uyumlu ve daha etkili bir çalışma düzeni sağlayacağına inanıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”