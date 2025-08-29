Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Murtaza Çit, tırnakların yalnızca estetik değil, aynı zamanda vücut sağlığı açısından önemli göstergeler sunduğunu belirtti. Tırnaklarda görülen sararma, morarma, kırılma veya soyulma gibi değişimlerin kalp, akciğer ve karaciğer gibi hayati organlar hakkında önemli bilgiler verebileceğini vurgulayan Çit, “Tırnaktaki her farklılığı ciddiye almak gerekiyor” dedi.

Tırnaklar, sistemik hastalıkların sinyalini verebilir

Uzm. Dr. Çit, sağlığın tırnaklar üzerinden de okunabileceğine dikkat çekerek, “Saç ve ciltte görülen belirtiler gibi bazı sağlık sorunları tırnaklarda da kendini gösterebilir. Tırnakların rengi ve şekli birçok hastalık hakkında fikir verebilir” açıklamasında bulundu. Örneğin demir eksikliğinde tırnaklarda çukurlaşma ve kırılmalar meydana gelirken, çinko veya biyotin eksikliği de benzer tırnak sorunlarına yol açabiliyor.

Tırnaklardaki renk ve şekil değişimleri takip edilmeli

Tırnaklardaki değişimlerin gözlemlenmesinin hastalıkların erken teşhisinde önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Çit, şunları söyledi:

Morarmalar genellikle kronik akciğer ve kalp rahatsızlıklarının işareti olabilir.

“Çomak tırnak” olarak adlandırılan kalınlaşmalar, bazı kronik kalp ve akciğer hastalıklarında görülebilir.

Çukur ve kaşık şeklindeki tırnaklar demir eksikliğiyle ilişkiliyken, sararma tırnak mantarı veya karaciğer hastalıklarını işaret edebilir.

Lekeler ve enine çizgiler ciddiye alınmalı

Beyaz lekelerin her zaman mineral eksikliğine işaret etmediğini belirten Çit, bazı kronik hastalıkların da tırnak üzerinde benzer belirtiler gösterebileceğini söyledi. Enine çizgiler ise genellikle vitamin eksikliğine bağlıdır; ancak kemoterapi gören kanser hastalarında veya diyabet ve hipertansiyon gibi metabolik hastalığı olan kişilerde de görülebilir.

Uzman kontrolü önemli

Kırılgan veya kat kat ayrılan tırnakların çoğunlukla vitamin eksikliğine bağlı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Çit, “Demir, çinko ve biyotin eksikliği tırnaklarda incelme, çukurlaşma, kırılma ve soyulmalara neden olabilir. Bu tür belirtiler gözlendiğinde, vakit kaybetmeden bir dahiliye uzmanına başvurmak ve gerekli testleri yaptırmak gerekir” uyarısında bulundu.

Çit ayrıca, tırnaklarda herhangi bir belirti fark edildiğinde kan değerleri, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, şeker ve kolesterol düzeyleri ile kalp ve akciğer kontrollerinin yapılmasının önemine dikkat çekti.