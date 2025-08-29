Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Çiğdem İçhedef’in yürütücülüğünde geliştirilen, G-dörtlü DNA yapıları ve Auger elektron tedavisini bir arada kullanarak glioblastoma beyin tümörüne yönelik yeni nesil bir teranostik ajan tasarlanmasını hedefleyen proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Amaç: Hem tanı hem tedaviyi birleştirmek

Projede, telomeraz aktivitesi yüksek kanser hücrelerini hedefleyen Naftelen Diimid türevi bir molekülün Tc-99m radyoizotopu ile işaretlenerek özgün bir radyofarmasötik haline getirilmesi planlanıyor. Tc-99m’in yaydığı Auger elektronları sayesinde geliştirilecek kompleks, hem görüntüleme hem de tedavi özelliğini aynı anda sunacak.

Seçici tümör hedeflemesi

Prof. Dr. İçhedef, geliştirilecek molekülün glioblastoma hücreleri üzerinde sitotoksik ve radyotoksik etkilerinin laboratuvar ortamında değerlendirileceğini, böylece sağlıklı dokulara zarar vermeden seçici tümör hedeflemesinin sağlanacağını belirtti. Ayrıca Tc-99m’in görüntüleme potansiyeli sayesinde tedavi sürecinin de izlenebilir olacağı ifade edildi.

Rektör Budak’tan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sağlık alanında tanı ve tedaviyi bütüncül bir yaklaşımla ele alan bu projeler, hem akademik hem de toplumsal fayda açısından büyük önem taşıyor. Hocamızı ve ekibini kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.