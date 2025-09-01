Son Mühür/Merve Turan- Eylül ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. İlk kez okulla tanışan minikler ve aileleri için bu süreç heyecanla birlikte kaygıyı da beraberinde getiriyor. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikoloğu Sezin Gönül, ebeveynlerin bu dönemde dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

Çocukların kaygısı fiziksel belirtilerle ortaya çıkabilir

Çocukların okula yönelik kaygılarını kimi zaman “Okula gitmek istemiyorum” şeklinde dile getirdiğini belirten Gönül, bazı çocukların ise bu duyguyu karın ağrısı, mide bulantısı gibi fiziksel şikâyetlerle gösterebildiğini söyledi. Gönül, “Çocuğun duygularını küçümsememek, sorularına sabırla cevap vermek bu dönemde çok önemli” ifadelerini kullandı.

Okulu gerçekçi bir dille anlatın

Ailelerin okulu çocuklara tanıtırken abartıdan kaçınması gerektiğini vurgulayan Gönül, şu önerilerde bulundu:

Çocuğun duygularına değer verin, kendi deneyimlerinizi paylaşarak anlaşıldığını hissettirin.

Okulu yalnızca oyunlarla dolu ya da tamamen sıkıcı bir yer gibi değil, gerçekçi ve sade bir dille anlatın.

Okul başlamadan önce okulu birlikte gezip kırtasiye alışverişini beraber yapın.

Gönül, ayrıca okul temalı oyunların, drama çalışmalarının ve kitap okumanın kaygıyı hafifleteceğini belirtti. Düzenli uyku ve beslenme alışkanlıklarının da en az bir hafta önceden rayına oturtulması gerektiğini hatırlattı.

Ebeveynin kaygısı çocuğa yansıyor

Okulun ilk günlerinde anne ve babaların kendi duygularını kontrol etmelerinin önemine işaret eden Gönül, “Ebeveynin kaygısı çocuğa da geçer. Vedalaşmaları kısa tutun, ne zaman ve nereden alacağınızı net söyleyin. Ayrılma kaygısı dört haftadan uzun sürerse uzman desteği alın” uyarısında bulundu.

Öz bakım ve dikkat becerileri geliştirilmeli

Çocukların okula başlamadan önce temel öz bakım becerilerini kazanması gerektiğini söyleyen Gönül, “Tuvalet ihtiyacını karşılayabilmeli, ayakkabı bağcığını çözebilmeli, çantasını hazırlayabilmeli” dedi. Dikkat becerilerini geliştirmek için ise puzzle ve lego gibi etkinliklerin faydalı olduğunu ifade etti.

Ara sınıflar için düzen önerisi

Yalnızca ilkokula başlayan öğrencilerin değil, ara sınıflara devam eden çocukların da uyum sürecine ihtiyaç duyduğunu belirten Gönül, “Tatilden sonra uyku düzeni ve teknoloji kullanımı mutlaka yeniden planlanmalı” dedi. Ödevlerini erteleyen çocuklar için baskı yapmadan hatırlatma yapılmasını öneren Gönül, “Yine de yerine getirmiyorsa sorumluluğu kendisinin almasına izin verin” ifadelerini kullandı.